Modena-Conegliano/ Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1 19^ giornata)

Diretta Modena-Conegliano: info streaming video e tv. Le pantere volano in emilia con l'obbiettivo di mantenere la prima posizione nella classifica della Serie A!.

10 febbraio 2018 Michela Colombo

La formazione di Modena (da Facebook ufficiale)

Modena-Conegliano, diretta dagli arbitri Ubaldo Luciani e Alessandro Cerra, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 10 febbraio 2018 al PalaPanini di Modena: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 per il match anticipo della 19^ giornata di Serie A1. Dopo le fatiche della Champions League, la pantere di Daniele Santarelli tornano in campo con il dichiarato obbiettivo di mantenere il primo posto nella classifica del massimo campionato italiano. La sfida però non si annuncia poi così scontata per le venete, che sera dovranno vedersela con la sesta forza della Serie A1.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Modena e Conegliano, attesa in terra emiliana alla ore 20.30 sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento quindi al canale Raisport +, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Ovviamente sarà garantita anche la diretta streaming video della partita tramite il servizio gratuito al portale raiplay.it.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL MATCH (da raiplay.it)

QUI MODENA

E’ un Modena in netta ripresa dall’arrivo di Beppe Fenoglio sulla panchina della Liu jo, anche se ovviamente il piazzamento in classifica al momento non rispecchia a pieno le ambizioni del club emiliano fissate a inizio stagione. Per il momento la graduatoria della Serie A1 ci racconta per Modena solo la sesta posizione con 29 punti ottenuti in 18 incontri disputati e con tre successi rimediati nelle ultime cinque occasioni del campionato (su Pesaro, Filottrano e Legnano). Di certo in questo scontro con la capolista non sono le bianconere le favoritee d’obbligo anche perchè di fronte al proprio pubblico, difficilmente le emiliane si sono coperte di gloria.

QUI CONEGLIANO

Impeccabile al confronto il percorso delle pantere di Daniele Santarelli, impegnate pure nella Champions League di volley, da protagoniste assolute ovviamente. Non è però solo l’Europa a regalare ampie soddisfazioni al pubblico veneto: Conegliano infatti approda alla 19^ giornata della stagione regolare con la prima posizione in classifica, 47 punti finora ottenuti e solo due KO, oltre un vantaggio di 4 lunghezze sulla prima rivale, Novara campionessa in carica. Va però ricordato che l’ultima sconfitta rimediata dalle pantere è recente e risale a solo due turni fa con Monza, alla vittoria con il pesante risultato di 3-1.

© Riproduzione Riservata.