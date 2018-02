Napoli Lazio/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Napoli Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al San Paolo i partenopei vogliono continuare la marcia per lo scudetto

10 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Napoli Lazio, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Lazio, partita che sarà diretta da Luca Banti, è uno dei tre anticipi nella 24^ giornata di Serie A 2017-2018: le due squadre si affrontano al San Paolo con calcio d’inizio alle ore 20:45 di sabato 10 febbraio. I partenopei ancora una volta giocano dopo la Juventus, in un duello per lo scudetto che mai come quest’anno li vede con la possibilità concreta di vincerlo; una partita da non sbagliare questa, perchè la Lazio si gioca l’accesso in Champions League e ha fatto grandi cose nel corso di questa stagione. Tuttavia i biancocelesti stanno attraversando un momento di flessione e arrivano dalla sconfitta interna contro il Genoa; il Napoli invece vola, è imbattuto dal primo dicembre (unica sconfitta in campionato) e ha vinto le ultime sette partite. Insomma: sulla carta i partenopei hanno tutto per vincere anche contro una big del campionato e proseguire la sua grande marcia.

NAPOLI LAZIO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Lazio sarà disponibile in diretta tv su entrambe le piattaforme a pagamento: sul satellite l’appuntamento è su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 412235), mentre sul digitale terrestre dovrete andare su Premium Sport o Premium Sport HD. In entrambi i casi è disponibile il servizio di diretta streaming video: basterà attivare - senza costi aggiuntivi - la rispettiva applicazione, dunque Sky Go e Premium Play, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre la partita del San Paolo sarà disponibile anche su Lazio Style Channel, al canale 233 del bouquet Sky (ma è richiesto un abbonamento specifico all'emittente dedicata al mondo biancoceleste).

IL CONTESTO

Come abbiamo detto, il Napoli è in un momento straordinario dall’inizio della stagione: una sola sconfitta - però in casa contro la Juventus, e potrebbe essere decisiva per la vittoria del campionato - e un passo da record, perchè le cifre dicono che la squadra di Maurizio Sarri sta ricalcando in tutto e per tutto le orme della Juventus 2013-2014 che chiuse con 102 punti. Prima della sfida diretta, che arriverà a fine aprile, il calendario sorride al Napoli; una grande occasione da sfruttare. La differenza rispetto agli anni scorsi è che gli azzurri hanno fatto il salto di qualità dal punto di vista mentale, riuscendo a vincere partite anche contro le piccole che in passato li avevano frenati. Si guarda dunque con fiducia alla partita di questa sera, anche perchè la Lazio è in flessione: dopo le due vittorie con 10 gol all’attivo i biancocelesti hanno perso le ultime due, cadendo anche contro il Genoa (per la sesta volta all’Olimpico negli ultimi 11 anni) e facendo registrare un calo più fisico che altro, perchè la rosa non è lunghissima e se certi uomini chiave non girano diventa difficile. La partita di andata era stata bellissima: la Lazio ne era uscita male (1-4 in casa) ma prima degli infortuni aveva controllato il Napoli dando l’impressione di poter vincere). Da vedere dunque se la squadra di Simone Inzaghi saprà ritrovarsi contro la capolista, ma le notizie uscite da Formello negli ultimi giorni non promettono bene.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

Napoli al completo al netto dei due lungodegenti Ghoulam e Milik, ma la caviglia di Mertens resta un punto di domanda: se il belga dovesse dare forfait Sarri sarà costretto a stravolgere il suo tridente, mandando Callejon a fare la punta centrale e destinando Zielinski come esterno destro del tridente. Lorenzo Insigne è sicuro del posto, così come tutti gli altri: in questo momento è poco consigliabile cambiare, ecco perchè a centrocampo vedremo ancora Allan insieme a Jorginho, con capitan Hamsik che dopo aver raggiunto e superato il record di Maradona si è sbloccato e continua a segnare. In difesa defezione di Raul Albiol e dunque spazio a Chiriches al fianco di Koulibaly, con Hysaj che agirà sulla destra e Mario Rui sulla corsia opposta. Nella Lazio Felipe Anderson è escluso dai convocati per la rissa durante l’allenamento: il brasiliano potrebbe anche essere messere fuori rosa, intanto è un’opzione in meno per un attacco nel quale Luis Alberto sarà schierato al fianco di Immobile. Rientrano Milinkovic-Savic e Lulic: uno sarà il trequartista “finto” che partirà come interno di centrocampo, l’altro giocherà sulla sinistra con Marusic dall’altra parte. Lucas Leiva in cabina di regia, Parolo sul centrodestra; in difesa sembra recuperare De Vrij che comanderà il reparto insieme a Caceres - ancora una volta favorito su Bastos - e Radu, in porta ovviamente ci sarà Strakosha.

QUOTE E PRONOSTICO

In questo momento scommettere contro il Napoli è un azzardo, e lo è ancor più in una partita casalinga contro una squadra reduce da due sconfitte: la pensa così anche l’agenzia di scommesse Snai, che infatti assegna alla vittoria dei partenopei (segno 1) una quota di 1,63 che da sola ci fa capire come la squadra di Maurizio Sarri sia favorita. Il segno X che dovrete giocare per il pareggio vale 4,00 e, per completare le quote su 1X2 finale, il segno 2 che identifica il successo esterno della Lazio vi permetterebbe di guadagnare 5,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

