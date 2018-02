Napoli Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Napoli Milan Primavera: info streaming video e tv. Rossoneri di nuovo in campo dopo le fatiche in Coppa Italia: si tenta l'assalto alla top 3 della classifica.

10 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Napoli Milan Primavera (LaPresse)

Napoli-Milan Primavera, diretta dall’arbitro Matteo Proietti, è il match in programma oggi sabato 10 febbraio 2018: fischio d’inizio fissato alle ore 15.00 per la sfida della 19^ giornata del campionato titolato a Giacinto Facchetti. Dopo le fatiche della Coppa Italia, i rossoneri di Alessandro Lupi tornano di nuovo in campo e lo fanno da protagonisti conto la compagine campana. Il palio infatti vi sono punti preziosissimi per la primavera del Diavolo che ambisce a rientrare nelle prime tre posizioni della graduatoria. Diversi invece gli obbiettivi del partenopei, che registrando solo la 11^ posizione e al momento è concentrata a mettere dietro di sè punti sufficienti per non doversi poi giocare la permanenza nel primo campionato.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che tra Napoli e Milan Primavera, attesa per le ore 15.00 sarà visibile in diretta tv, in chiaro, per tutti gli appassionati. L’evento è stato acquistato da Rai Sport, che così come altre gare del campionato, trasmetterà il match in terra campana a partire dal fischio di inizio al canale 57 del telecomando del digitale terrestre. Garantita ovviamente anche la diretta streaming video di questo incontro per la 19^ giornata di campionato, disponibile tramite il servizio Raiplay.it.



LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista del match casalingo contro il Milan, il tecnico del Napoli primavera Loris Beoni non avrebbe fare troppi cambi rispetto all’11 che ha affrontato pochi giorni fa l’Udinese (nonostante al sconfitta per 1-0), al netto ovviamente degli infortuni. Rosa alla mano vediamo che infatti non sono certo pochi i giocatori che mancano all’allenatore dei partenopei che pure gli squalificati come il difensore Marie Saint, che ha rimediato un rosso diretto nel turno precedente. Su chi puntare quindi per il solito 4-3-3? Nella probabile formazione del Napoli primavera di certo non mancherà Schaeper tra i pali, come pure Esitito, questa volta in coppia con uno tra Energe e Miccilli a far la coppia centrale della difesa: reparto completato poi da Senese e Schiavi. Pochi i dubbi a centrocampo: Basit nonosntae il giallo rimediato rimarrà in cabina di regia con Otranto sulla destra e uno tra il volto nuovo Vecchioni e Manzi sulla sinistra. Nel tridente offensivo dei campani non potrà mancare Gaetano prima punta, con Mezzoni e uno tra Zerbin e Sgarbi a completare il reparto.

Al netto dei probabili ballottaggi e degli inevitabili turnover in casa Milan, dato il ravvicinato doppio impegno con l’Atalanta in coppa Italia, è assi probabile che Alessandro Lupi voglia ripresentare in campo oggi gran parte dell'11 che abbiamo visto con il Bologna. Nel precedente turno del Campionato primavera 1 va detto che i rossoneri non avevano particolarmente brillato contro i felsinei ma allora sicuramente la priorità era il passaggio del turno in coppa. Fatti i doverosi conti quindi ecco che nella probabile formazione del Milan primavera, schierata secondo il solito 4-3-3 dovremmo trovare Guarnone tra i pali con Bellodi e Gabbia al centro della difesa completata poi da Negri e Llamas. Pochi i dubbi a centrocampo nonostante il doppio sforzo: il capitano El Hilali rimarrà in cabina di regia con Pobega e Brescianin, benchè Murati rimanga a disposizione dello stesso Lupi. Grande scelta invece per l’attacco: favoriti al momento Dias, Forte e Capanni, ma pure Sinani, e Tsadjou cercano spazio.

