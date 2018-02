Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018/ Risultati live, medagliere, programma, italiani in gara oggi 10 febbraio

Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: i risultati live, il programma e gli italiani in gara. Oggi 10 febbraio inizia a formarsi il medagliere con le prime cinque finali

10 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Olimpiadi invernali 2018: lo sci di fondo assegna la prima medaglia (LaPresse)

Prima vera giornata di gare alle Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: oggi sabato 10 febbraio saranno infatti assegnati i primi cinque titoli che daranno la prima forma al medagliere di questa edizione dei Giochi olimpici invernali in Corea del Sud. Ieri a Pyeongchang si è svolta la cerimonia inaugurale e abbiamo già assistito ad alcune prove, batterie e qualificazioni, ma da oggi si farà decisamente sul serio sulle piste dei vari siti olimpici. Ricordiamo dunque quali saranno le cinque finali in programma oggi, con i rispettivi orari italiani (più otto ore se vorrete calcolare l’ora locale coreana): l’onore del primo titolo assegnato in queste Olimpiadi 2018 toccherà allo skiathlon femminile di sci di fondo, la gara di 15 km che prevede la prima metà a tecnica classica e la seconda in tecnica libera. Appuntamento alle ore 8.15 con quattro azzurre in gara: Elisa Brocard, Ilaria De Bertolis, Sara Pellegrini e Anna Comarella, tuttavia senza realistiche possibilità di lottare per una medaglia.

OLIMPIADI INVERNALI 2018: IL PROGRAMMA DELLE CINQUE FINALI DI OGGI

Alle ore 12.00 ecco invece l’appuntamento con i 3000 metri femminili del pattinaggio di velocità in pista lunga che vedrà in gara anche l’azzurra Francesca Lollobrigida, una delle nostre più grandi speranze di medaglia anche se soprattutto nella gara mass start. Saranno minuti caldissimi perché alle ore 12.15 prenderà invece il via la gara sprint femminile di biathlon, dove schieriamo un quartetto molto competitivo con la stella Dorothea Wierer e poi Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. Dunque attorno a mezzogiorno potremo vivere grandi emozioni, che proseguiranno poi alle ore 13.28 con la finale dei 1500 metri maschili di short track (gara che prenderà il via con i vari turni dalle ore 11.00), nella quale per l’Italia gareggiano Yuri Confortola e Tommaso Dotti. Pochi minuti dopo, per la precisione alle ore 13.35, comincerà anche la finale della gara dal trampolino HS 109 maschile di salto con gli sci con quattro azzurri in gara, sia pure lontani da ambizioni di medaglia: Federico Cecon, Davide Bresadola, Sebastian Colloredo ed Alex Insam. Per il resto da segnalare che inizia il torneo femminile di hockey, prosegue il doppio misto di curling, si disputeranno le qualificazioni dello slopestyle maschile di snowboard, dei 5000 metri e della staffetta femminile di short track ma attenzione soprattutto alle prime due manche della gara di singolo maschile dello slittino, dunque già parte integrante della finale che si completerà poi domani con la terza e quarta manche con gli azzurri Dominik Fischnaller, Kevin Fischnaller ed Emanuel Rieder possibili protagonisti.

IL MEDAGLIERE

Dunque nelle prossime ore inizierà a prendere forma il medagliere di queste Olimpiadi invernali 2018: l’Italia dovrà provare a riscattare le ultime due deludenti edizioni dei Giochi d’inverno. Un oro, un argento e tre bronzi a Vancouver 2010, un miglioramento nel numero di medaglie ma senza ori a Sochi 2014, con due argenti e sei bronzi - salvo sviluppi dallo scandalo doping russo, che potrebbe migliorare il bottino italiano ma in ogni caso senza darci ori. L’auspicio è quello di tornare in doppia cifra, come per l’ultima volta ci riuscì a Torino 2006 per la quinta edizione consecutiva dopo Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998 e Salt Lake City 2002. Quanto invece al medagliere complessivo della scorsa edizione, bisogna ancora agire con cautela appunto perché molti podi russi sono ancora in discussione: diciamo che i padroni di casa avevano vinto il medagliere davanti a Norvegia e Canada, però senza dubbio non è stata una bella pagina di sport e il fatto che quattro anni dopo non ci siano ancora certezze sul medagliere di Sochi 2014 la dice lunga su quanto successe allora in Russia. L’auspicio è che stavolta le Olimpiadi possano andare meglio, senza scandali e squalifiche.

L’ORARIO DELLE FINALI

Ore 8.15 Skiathlon femminile sci di fondo

Ore 12.00 3000 metri femminili pattinaggio di velocità pista lunga

Ore 12.15 Gara sprint femminile biathlon

Ore 13.28 1500 metri maschili short track

Ore 13.35 Trampolino HS 109 maschile salto con gli sci

