Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018/ Sprint biathlon F streaming video e diretta tv, orario e risultato live

Diretta gara sprint biathlon F streaming video e tv: Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018, orario e risultato live. Attenzione a Dorothea Wierer (oggi)

10 febbraio 2018

Diretta gara sprint biathlon: Dorothea Wierer - LaPresse

La sprint di biathlon femminile sarà senza dubbio uno dei piatti forti della prima giornata di finali alle Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018, anche in ottica italiana, perché ci giochiamo speranze di medaglia, in particolare con Dorothea Wierer che è sicuramente la donna simbolo in Italia dello sport che unisce sci di fondo e tiro. L’appuntamento sarà alle ore 12.15 italiane di oggi, sabato 10 febbraio: all’Alpensia Biathlon Centre che sorge naturalmente nella contea di Pyeongchang, cuore degli eventi in questa edizione delle Olimpiadi invernali, saranno già le ore 20.15 e si gareggerà dunque sotto le luci dei riflettori. Ricordiamo innanzitutto le caratteristiche della gara sprint del biathlon: in campo femminile si tratta di 7,5 km a tecnica libera (l’unica utilizzata nel biathlon) con partenze individuali a intervalli di 30 secondi. Le prove di tiro invece sono due: la prima in posizione a terra, la seconda in piedi. Ogni errore si paga con un giro di penalità di 150 metri, che nella gara più breve del programma costituisce un peso non da poco rispetto a chi invece sarà infallibile dal poligono.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA SPRINT DI BIATHLON

La gara sprint femminile di biathlon delle Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018 sarà trasmessa in diretta tv naturalmente da entrambe le emittenti che detengono i diritti di questi Giochi, cioè Rai ed Eurosport. L’appuntamento sarà dalle ore 12.15 in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando), mentre gli abbonati potranno scegliere di seguire l’evento anche su Eurosport, canale visibile anche sul digitale terrestre di Mediaset Premium, ma non sulla piattaforma satellitare di Sky per quanto riguarda le Olimpiadi. Di conseguenza la diretta streaming video sarà garantita sia tramite Rai Play in modo gratuito ed accessibile a tutti, sia agli abbonati tramite Eurosport Player oppure Premium Play. Ribadiamo invece che Eurosport non è visibile su Sky per quanto riguarda gli eventi di questi Giochi Olimpici invernali.

GARA SPRINT BIATHLON: LE FAVORITE E LE AZZURRE

Sotto i riflettori Dorothea Wierer, ma in generale anche una Nazionale azzurra che probabilmente al femminile è la più forte di sempre come valore medio delle nostre ragazze. Ricordiamo che in Corea ci sono anche Nicole Gontier, Alexia Runggaldier (che però non prende parte alla gara sprint), Federica Sanfilippo e Lisa Vittozzi, però il nome di spicco è appunto quello della Wierer, che è quarta nella classifica di specialità delle sprint in Coppa del Mondo con 167 punti, anche se ciò si deve soprattutto a una ottima continuità di rendimento più che ad acuti da podio, su cui Dorothea è salita solo con il terzo posto di Hochfilzen ad inizio dicembre. Sarà comunque fondamentale fare bene, anche perché nella gara ad inseguimento (che la Wierer ama ancora di più) si parte con i distacchi della gara sprint, dunque essere fra le prime già in partenza può mettere in discesa anche la gara successiva. Il nome di maggior spicco in assoluto è quello della slovacca Anastasiya Kuzmina, che è prima nella classifica di specialità e quest’anno ha già vinto due sprint, ad Annecy e ad Oberhof. L’ultima ad Anterselva è stata vinta invece dalla norvegese Tiri Eckhoff, altro nome molto pericoloso come quello della bielorussa Darya Domracheva, della finlandese Kaisa Makarainen e di tutte le tedesche, con Denise Hermann e Laura Dahlmeier come nomi di maggiore spicco. Insomma, la concorrenza è folta e agguerrita, ma l’Italia ha valide cartucce da sparare - e non per podio di dire…

