PAGELLE/ Napoli-Lazio: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo)

Pagelle Napoli Lazio: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio San Paolo

10 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Napoli Lazio - LaPresse

Al San Paolo è in corso la sfida valida per la 24^ giornata di Serie A 2017-18 tra Napoli e Lazio, le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 1-1: ecco i voti del primo tempo. A sorpresa i biancocelesti passano in vantaggio con un gol di De Vrij (6) che su assist di Immobile (6) beffa Reina (6,5) e ammutolisce i partenopei. Successivamente gli uomini di Simone Inzaghi prevalgono sul piano fisico frustrando le giocate degli avversari, Insigne (7) prova a inventarsi qualcosa ma i suoi pallonetti non trovano il bersaglio. Col passare dei minuti la manovra degli uomini di Sarri cresce di intensità e poco prima dell'intervallo trovano il pari con Callejon (6,5) che approfitta della difesa statica della Lazio che non sale con i tempi giusti, per lo spagnolo è un gioco da ragazzi battere Strakosha (5,5) e ridare carica ed entusiasmo a tutto l'ambiente. Finale di primo tempo ad alta tensione, Sarri viene espulso per proteste, scintille anche tra i giocatori in campo, in particolare quelli della Lazio che sembrano parecchio su di giri.



VOTO NAPOLI 6,5 - Stasera gli uomini di Sarri stanno soffrendo sul piano fisico ma hanno tutte le carte in regola per strappare comunque i tre punti.

MIGLIORE NAPOLI: INSIGNE 7 - Il più pericoloso tra i partenopei, l'uomo che cerca sempre di inventarsi la giocata geniale per risolvere una serata che si stava complicando più del prevsito prima del gol di Callejon.

PEGGIORE NAPOLI: KOULIBALY 5,5 - Senza un partner affidabile come Albiol anche per lui diventa tutto più difficile e arriva a bucare più di un intervento.



VOTO LAZIO 5,5 - Dopo aver trovato fortunosamente il vantaggio i biancocelesti cercano di innervosire gli avversari con falli e interventi scorretti ma dopo le ammonizioni di Leiva e Milinkovic-Savic questa strategia rischia di ritorcerglisi contro nella ripresa.

MIGLIORE LAZIO: MILINKOVIC-SAVIC 7 - Se vi state chiedendo come mai la Lazio abbia perso lunedì contro il Genoa, troverete la risposta nella prestazione del serbo, forse fin troppo irruente.

PEGGIORE LAZIO: WALLACE 5 - Dopo aver rischiato di provocare il rigore per la spallata a Mertens si dimentica di salire assieme ai suoi compagni di reparto, spianando la strada al pari di Callejon. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.