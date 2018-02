Pagelle/ Spal Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo)

Pagelle Spal Milan: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A 2017-2018. I protagonisti, i migliori e i peggiori: tutti i giudizi sul match allo stadio Mazza

10 febbraio 2018 Federico Giuliani

Pagelle Spal Milan - LaPresse

Il primo tempo di Spal-Milan termina con il risultato di 1-0 in favore dei rossoneri, vediamo le pagelle su questi 45 minuti. Pronti, via. Alla prima azione il Milan è già in vantaggio. Tutto nasce dalla battuta ragionata di un corner dalla destra, con Rodriguez che chiama in causa Suso (7). Lo spagnolo rientra sul mancino e mette in mezzo uno dei suoi soliti traversoni a rientrare, all'altezza del secondo palo. Felipe (4,5) si dimentica di Romagnoli (5,5) e il difensore ha l'opportunità di colpire di testa. Meret (6) riesce a salvare ma Cutrone (6,5) anticipa sia Simic (5) sia Salamon (5) e trova l'ennesima rete di una stagione da ricordare. Colpita a freddo, la Spal reagisce e alza il proprio baricentro mettendo in difficoltà i rossoneri. Lazzari (6,5) fa impazzire Rodriguez (5) e crea diversi grattacapi alla retroguardia ospite. Al 21', dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Salamon prolunga per Antenucci (5,5) che viene però disturbato da Abate (6) al momento della battuta. Nel finale il Milan torna a farsi vedere in proiezione offensiva: al 32' Calhanoglu (6) fa la barba al palo mentre al 34' Bonaventura (6) impegna Meret. Al 41' la Spal sfiora il pareggio con una splendida punizione di Viviani (6) che coglie il palo esterno a Donnarumma (6) battuto. E' l'ultima emozione di un primo tempo piuttosto intenso.

SPAL MILAN: LE PAGELLE DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 6,5 - Gara intensa e ricca di occasioni, sia da una parte che dall'altra. Buono il ritmo tenuto dalle due squadre. VOTO SPAL 5,5 - Fase difensiva da bollino rosso. L'impegno e la grinta non mancano, un po' di qualità nei reparti chiave, forse, sì. MIGLIORE SPAL LAZZARI 6,5 - Corsa e polmoni: questo ragazzo vince il duello con Rodriguez e tiene in apprensione l'intera difesa rossonera. PEGGIORE SPAL FELIPE 4,5 - Dormita sul colpo di testa di Romagnoli in occasione del gol di Cutrone. Altri errori sparsi in un primo tempo da dimenticare. VOTO MILAN 6 - Subito in vantaggio, il Diavolo si crogiola sugli allori come a Udine. Le urla di Gattuso risvegliano i rossoneri nel finale. MIGLIORE MILAN SUSO 7 - Dal suo piede nascono le occasioni più interessanti del Milan. Assist per Cutrone-gol. PEGGIORE MILAN RODRIGUEZ 5 - In apnea contro lo scatenato Lazzari. Non ne indovina una neppure in fase offensiva. VOTO ARBITRO (Mariani) 5,5 - La sua gestione scontenta tutti. Giallo eccessivo per Kessie.

