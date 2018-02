Pescara Salernitana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pescara Salernitana, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita dell'Adriatico. Le due squadre sono in una posizione "di mezzo"

10 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pescara Salernitana, Serie B 25^ giornata (Foto LaPresse)

Pescara Salernitana, partita che verrà diretta da Martinellli, si gioca alle ore 15:00 di sabato 10 febbraio: siamo nella quarta giornata del ritorno in Serie B 2017-2018, e allo stadio Adriatico si affrontano due squadre che vanno a caccia di un posto nei playoff. Tecnicamente entrambe devono ancora guardarsi le spalle, visto che la zona playout non è lontanissima; tuttavia l’ambizione è quella di arrivare alla post season e agli spareggi per la promozione. In questo momento separate da due punti, devono recuperare rispettivamente 4 e 5 lunghezze per l’ottavo posto: curiosamente, è proprio la distanza (naturalmente invertita) che hanno sul Brescia, la squadra che oggi dovrebbe fare lo spareggio per non retrocedere. Dunque Pescara e Salernitana si trovano nella consueta posizione di “limbo” in classifica: con una vittoria entrerebbero definitivamente in corsa per i playoff, ma un passo falso di troppo le porterebbe invece a dover soffrire per rimanere in Serie B. Anche questo ovviamente contribuisce a rendere ancora più interessante la partita di questo sabato pomeriggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pescara Salernitana, come del resto tutte le partite di Serie B, è trasmessa in diretta tv esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare: l’appuntamento in questo caso è su Sky Calcio 4 (codice d’acquisto 4125554 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio) con la possibilità di assistere alla sfida anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video offerta dall’applicazione Sky Go per attivare la quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Partita da ex per Zdenek Zeman: nel 2001-2002 il tecnico boemo ha guidato la Salernitana a un sesto posto in Serie B, venendo esonerato l’anno seguente quando la società aveva deciso di puntare su un gruppo giovane. Alla sua seconda esperienza a Pescara, Zeman sa di non poter aspirare alla favolosa stagione della promozione con 90 gol segnati; non ha a disposizione calciatori come Verratti, Immobile e Lorenzo Insigne ma sta comunque provando a plasmare alcuni talenti in erba che sotto la sua guida stanno comunque facendo bene. I playoff sono alla portata, ma serve continuità: dopo aver vinto tre partite su quattro il Delfino ha perso le ultime due, senza riuscire a segnare e incassando cinque gol. Momento poco brillante anche per la Salernitana: sconfitta in casa dal Carpi, ha perso la terza partita nelle ultime cinque ma, soprattutto, ne ha vinte soltanto due delle ultime 12. In questo lasso di tempo è arrivato l’esonero di Alberto Bollini, sostituito dall’esperto Stefano Colantuono: sta a lui adesso provare a traghettare la squadra campana verso i playoff, impresa difficile che, esattamente come il Pescara, sarà possibile soltanto se la Salernitana troverà un po’ di continuità lungo la strada, aprendo una striscia di risultati positivi anche contro squadre sulla carta superiori.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA SALERNITANA

Il Pescara deve fare a meno dello squalificato Coulibaly: dovrebbe allora tornare Palazzi al centro del campo, con Brugman e Carraro che vanno verso la conferma a meno che Zeman non decida invece di dare spazio a Valzania, già importante nelle ultime uscite del 2017. Davanti reclama spazio Capone: potrebbe giocare al posto di uno tra Baez e Yamga, mentre Stefano Pettinari avrà ancora la sua maglia di titolare al centro dell’attacco. Detto del centrocampo, in difesa si dovrebbero vedere ancora Balzano e Mazzotta sugli esterni, anche se Alessandro Crescenzi potrebbe giocare dall’inizio; Campagnaro si è rilanciato ed è in vantaggio su Andrea Coda come centrale al fianco di Perrotta, in porta ci sarà ovviamente Fiorillo. Nel 3-4-3 della Salernitana Luigi Vitale, Casasola e Schiavi dovrebbero formare il terzetto difensivo a protezione di Radunovic; Pucho e Popescu si giocano la maglia sulla corsia destra, mentre dall’altra parte del campo dovrebbe stazionare Zito. In mezzo Odjer e Minala partono favoriti, ma attenzione a Kiyine che rimane una buona soluzione anche dal primo minuto. Nel reparto offensivo le scelte sono tante e coinvolgono anche il veterano Rosina: Di Roberto è pronto a lasciargli il posto, ma c’è anche Palombi che potrebbe affiancare Alessandro Rossi che è in ballottaggio con Bocalon. L’unico sicuro del posto sembra essere Sprocati – 7 gol in campionato – che dovrebbe occupare la corsia destra del tridente.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, il Pescara parte con i favori del pronostico per questa partita: la quota che viene assegnata alla sua vittoria (segno 1) vale infatti 2,15 contro il valore di 3,30 che viene invece associato al successo esterno della Salernitana, per il quale dovrete invece giocare il segno 2. Con il segno X del pareggio il vostro guadagno sarebbe sostanzialmente lo stesso: 3,35 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

