Pordenone-FeralpiSalò/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

10 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Pordenone-FeralpiSalò, LaPresse

Pordenone-Feralpisalò, diretta dal signor Miele di Torino, sabato 10 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della venticinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Nella trasferta di Teramo di sabato scorso si è interrotto il digiuno dalla vittoria del Pordenone, che è riuscito a tornare ai tre punti in campionato a oltre due mesi dall'ultima volta grazie ad una rete messa a segno da Bassoli in apertura di match. Un gol che ha riportato i Ramarri all'ottavo posto e ha permesso loro di salire nuovamente in zona play off, superando una fase del torneo probabilmente influenzata dalla cavalcata autunnale in Coppa Italia che ha portato alla disputa degli ottavi di finale a San Siro contro l'Inter. Dato ancor pià importante, in campionato il Pordenone aveva vinto le prime due trasferte, il 27 agosto in casa del Santarcangelo e il 10 settembre in casa del Fano, dopodiché era sempre rimasto a diugiuno fuori casa fatta eccezione per la sfida di Coppa Italia in casa del Cagliari.

Di fronte, i Ramarri si troveranno una Feralpisalò ancora terza in classifica, ma che ha perso obiettivamente un'occasione nell'ultimo match in casa contro il Vicenza, con i berici che sono passati con un perentorio tre a uno. La Feralpisalò aveva iniziato decisamente bene il proprio 2018 battendo in un'importante sfida d'alta classifica in casa la Sambenedettese, poi è arrivato però il pari di Fano e il sopra citato ko che ha frenato una rincorsa al Padova primo che ora sembra possibile, ma i lombardi dovranno soprattutto blindare la qualificazione ai play off, vista la classifica molto corta.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Pordenone Feralpi Salò non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti coloro che sono abbonati o acquisteranno il match come evento singolo sul portale elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORDENONE FERALPISALO'

Le probabili formazioni del match: il Pordenone affronterà la sfida con Perilli estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro con Formiconi a destra, Nunzella a sinistra e Stefani e Bassoli al centro della retroguardia. I tre di centrocampo saranno Misuraca, Burrai e Zammarini, mentre Bombagi avrà compiti da trequartista alle spalle di Nocciolini e Magnaghi, titolari nel tandem d'attacco. Risponderà la Feralpisalò con Caglioni in porta, Vitofrancesco impiegato in posizione di terzino destro e Martin impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre Legati e Ranellucci saranno i due centrali di difesa. A centrocampo spazio a Capodaglio, Rocca e Dettori, mentre Voltan sarà avanzato come trequartista alle spalle del duo offensivo Ferretti-Guerra.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Stessa scelta di modulo per le due formazioni, con entrambi gli allenatori che sceglieranno il 4-3-1-2 senza rinunciare dunque all'utilizzo del trequartista. All'andata la sfida in casa della Feralpisalò è terminata con un pareggio a reti bianche, ma il club lombardo ha vinto l'ultima sfida disputata a Pordenone con i gol di Ferretti e Codromaz per il due a uno finale. Il Pordenone ha battuto per l'ultima volta in casa la Feralpisalò con il tre a due del 9 aprile 2016, reti decisive di Strizzolo, Ingegneri e Filippini.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker sul match propongono a 2.25, con Bwin, la vittoria interna dei Ramarri, mentre il successo in trasferta della Feralpisalò viene quotato 3.29 da Bet365. Betclic fissa a 3.10 la quota dell'eventuale pareggio, mentre le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotate da Bet365 rispettivamente 2.10 e 1.70.

