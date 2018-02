Portogallo Spagna/ Calcio a 5: streaming video e diretta tv, orario, risultato live (finale Europei)

Diretta Portogallo Spagna calcio a 5: streaming video e tv, orario e risultato live della finale degli Europei di calcio a 5 in corso a Lubiana (oggi sabato 10 febbraio)

10 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Portogallo Spagna (da Facebook)

Portogallo Spagna di calcio a 5 si gioca questa sera, sabato 10 febbraio alle ore 20.45. Sarà la finale degli Europei di calcio a 5 2018 in corso di svolgimento in Slovenia e per la precisione all’Arena Stozice della capitale Lubiana, dove stasera verrà scelta la nuova squadra che potrà fregiarsi del titolo di campione d’Europa. Nuova per modo di dire, se dovesse vincere la Spagna, che ha conquistato la medaglia d’oro in ben sette delle precedenti dieci edizioni degli Europei di calcio a 5, trionfando in cinque delle ultime sei a partire dal 2005. Il Portogallo invece, pur vantando discreta tradizione, è appena alla sua seconda finale europea e cerca quello che sarebbe il suo primo oro: il derby iberico si chiuderà con la conferma degli storici padroni o i vicini lusitani ribalteranno la gerarchia?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA FINALE DEGLI EUROPEI DI CALCIO A 5

Portogallo Spagna sarà visibile in diretta tv su Fox Sports, che ha acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva tutti gli Europei di calcio a 5. Sul canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky stiamo assistendo a più di 50 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Per le interviste con i protagonisti l’inviato Roberto Marchesi sta seguendo la manifestazione dalla Slovenia. I telecronisti sono Gabriele Giustiniani, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni e l’esperto del calcio a 5 Marco Calabresi. Due i conduttori dallo studio, Giulia Mizzoni e Marco Russo. Inoltre, i sei commentatori tecnici sono Dario Marcolin, Alessio Musti, Massimiliano Bellarte, Antonio Ricci, Daniele Sau e Adriano Foglia. Infine, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo la possibilità della diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

PORTOGALLO SPAGNA: IL CAMMINO DELLE DUE SQUADRE

Il cammino del Portogallo è stato finora ottimo: i lusitani hanno vinto il girone C battendo per 4-1 la Romania e poi l’Ucraina con il punteggio di 5-3. Di conseguenza ai quarti il Portogallo ha trovato sulla sua strada l’Azerbaigian (secondo del girone D), travolto con un perentorio 8-1. In semifinale il gioco si è fatto più duro, ma i lusitani giovedì hanno saputo battere per 3-2 anche la temibilissima Russia, piegata dalla doppietta di André Coelho e dalla rete finale di Bruno Coelho, giunte tutte negli ultimi dieci minuti di gioco dopo l’iniziale vantaggio russo firmato dal naturalizzato brasiliano Eder Lima, che poi ha accorciato le distanze a meno di un minuto dalla fine, quando però per la Russia era già troppo tardi. La Spagna, pur campionessa d’Europa in carica, ha avuto nel girone D un cammino un po’ più complicato, con il pareggio per 4-4 contro la Francia e la vittoria per 1-0 contro l’Azerbaigian (poi sommerso 8-1 dal Portogallo), quanto comunque è bastato per vincere il gruppo e vedersi abbinata nei quarti all’Ucraina, seconda del girone C, battuta per 1-0 grazie al gol di Pola dopo 17 minuti. La Spagna poi ha sconfitto in semifinale il Kazakistan ma solamente dopo i calci di rigore, visto che i tempi supplementari erano finiti sul pareggio per 4-4 e poi nei supplementari c’era stato un altro gol per parte. Il Portogallo dunque finora ha forse convinto di più: basterà per sovvertire la storia in questa finale?

© Riproduzione Riservata.