Pro Vercelli Brescia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

10 febbraio 2018

Diretta Pro Vercelli Brescia, Serie B 25^ giornata

Pro Vercelli Brescia viene diretta dall’arbitro Baroni; vale per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie B 2017-2018 e le due squadre scendono in campo alle ore 15:00 di sabato 10 febbraio. Una partita delicatissima: la classifica ci dice che il Brescia rappresenta la quota che non bisogna toccare, perché al momento le rondinelle dovrebbero giocare il playout per non retrocedere. L’avversaria sarebbe proprio la Pro Vercelli, che ha due punti in meno: dunque al Piola i piemontesi vanno a caccia di un sorpasso che sarebbe molto importante soprattutto dal punto di vista psicologico. Da qui alla fine della stagione regolare la classifica è destinata a cambiare ancora; quello che possiamo notare fino a questo punto del campionato è che le squadre che occupano le ultime posizioni della graduatoria hanno iniziato ad aumentare i giri del motore, e solo nell’ultima giornata si sono registrate vittorie importanti. Questo ovviamente ha portato ad alzare l’asticella per la salvezza diretta: Pro Vercelli e Brescia puntano proprio a questo, e la sfida di oggi ha dunque una certa importanza. Nell’eventualità di un arrivo a pari punti a fine campionato, vale la pena ricordare che all’andata era finita 0-0: grande occasione per i bianchi di portare a proprio favore il confronto diretto, anche se il Brescia lo farebbe suo con un pareggio con gol.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Vercelli Brescia, come del resto tutte le partite di Serie B, è trasmessa in diretta tv esclusivamente per gli abbonati alla televisione satellitare: la sfida dello stadio Silvio Piola è su Sky Calcio 7 (codice d’acquisto 412155 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio) con la possibilità di assistere alla gara di Serie B anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie alla diretta streaming video offerta dall’applicazione Sky Go per attivare la quale non sono richiesti costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Il ritorno di Gianluca Grassadonia, dopo la breve parentesi con Gianluca Atzori, ha fatto benissimo alla Pro Vercelli: il tecnico che aveva iniziato la stagione ha condotto la Pro Vercelli a due vittorie consecutive. Entrambe importantissime: la prima nella sfida diretta contro l’Ascoli, guadagnando tre punti vitali, e la seconda in casa di una Cremonese che appariva lanciata e che in ogni caso allo Zini aveva tutti i favori del pronostico. Il dato interessantissimo su questa squadra piemontese riguarda le vittorie: sono sei in tutto il campionato, e sono sempre arrivate in coppia. Può essere un cattivo presagio per oggi, visto che finora la Pro Vercelli non è mai riuscita a vincere la terza partita consecutiva; il morale però è alto e dunque la formazione di casa ha il dovere di provare a prendersi i tre punti e sorpassare il Brescia in classifica. Un Brescia che però sta bene: anche qui è tornato l’allenatore di inizio campionato, Roberto Boscaglia, e sabato scorso le rondinelle hanno battuto il Parma che si sta giocando l’accesso ai playoff e poteva ambire alla promozione diretta. Il Brescia però arrivava da una serie di sei partite in cui aveva raccolto appena 2 punti, e aveva perso le tre gare precedenti; le sconfitte interne contro Ascoli e Avellino hanno certificato come la squadra fosse in reale difficoltà, la speranza è che il 2-1 sul Parma possa essere una ripartenza anche se finora i lombardi sono riusciti a vincere almeno due partite in fila soltanto una volta (a fine ottobre, contro Bari e Pescara).

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI BRESCIA

Tutto confermato nella Pro Vercelli: Dramane Konaté, Bergamelli e Gozzi davanti al portiere Pigliacelli, con Ghiglione e Mammarella che si preoccuperanno di spingere sulle fasce laterali stando anche attenti alla fase difensiva. In mezzo c’è attesa per vedere all’opera Davide Ivan, ma ancora una volta Castiglia e Germano dovrebbero essere le due mezzali con l’esperienza di Vives a guidare il reparto dettando il ritmo dell’azione. A fare coppia davanti dovrebbero essere Morra e il trentaquattrenne Reginaldo, che dopo le esperienze in Serie C è tornato nel campionato cadetto e può fare la differenza; in ballottaggio c’è anche Raicevic, che però non ha più trovato le sensazioni di un paio di stagioni fa quando aveva segnato 11 gol con il Vicenza e sulle sue tracce si erano messe anche le big di Serie A (Juventus e Napoli in particolare). Il Brescia si affida ai suoi bomber: il veterano e capitano Andrea Caracciolo ed Ernesto Torregrossa, due doppiette nelle ultime tre partite assoluto protagonista della vittoria sul Parma. Alle loro spalle Embalo dovrebbe essere il trequartista, ma dal Bologna è arrivato Okwonkwo che reclama una maglia dal primo minuto. A centrocampo si dovrebbe vedere Tonali come playmaker abbassato, mentre Martinelli e Dimitri Bisoli saranno gli interni; in difesa comanda l’esperto Gastaldello, che farà coppia con uno tra Coppolaro e Meccariello. Somma e Curcio da terzini, in porta invece Minelli è il titolare indiscusso con Pelagotti come riserva.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Pro Vercelli Brescia abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: partita delicata, ma il fattore campo dice la sua e allora scopriamo come i piemontesi siano favoriti, con una quota sul segno 1 che ha un valore di 2,25. Il pareggio, per il quale ovviamente dovrete giocare il segno X, vale 3,15 mentre con la vittoria esterna del Brescia, identificata dal segno 2, il vostro guadagno sarebbe di 3,35 volte la somma che avrete deciso di investire su questa partita dello stadio Silvio Piola.

