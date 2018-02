Probabili formazioni/ Inter Bologna: diretta tv, orario e notizie live (Serie A 24^ giornata)

Probabili formazioni Inter Bologna: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 che vedremo in campo domani a San Siro. Spalletti verso la rivoluzione?-

10 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Inter Bologna (LaPresse)

Si accenderà domani alle ore 15.00 a San Siro la sfida tra Inter e Bologna, in programma per la 24^ giornata della Serie A. Di fronte a tale banco di prova non sono pochi i dubbi e le perplessità a cui sono posti davanti sia Mister Spalletti che Roberto Donadoni, entrambi davvero bisognosi non solo della vittoria, ma pure di una grande prestazione da parte dei propri giocatori in campo. Ecco perchè nello stilare le probabili formazioni del match, entrambi gli allenatori potrebbero essere messi di fronte ad alcuni dubbi tattici, senza escludere poi la possibilità per entrambi di un cambio di modulo radicale. Andiamo quindi a studiare più da vicino le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Inter-Bologna.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che anche per questo match di San Siro è stata assicurata ampia copertura mediatica e la sfida Inter-Bologna sarà quindi visibile in diretta tv, sia sulla tv satellitare che sul digitale terreste di Mediaset, a partire dalle ore 15.00. Sulla tv di Sky appuntamento quindi sarà al canale Sky Calcio 1 HD; sulla piattaforma Mediaset Premium i punti di riferimento saranno invece Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. Diretta streaming video assicurata agli abbonati ai relativi servizi Sky Go e Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE SCELTE DI SPALLETTI

Con Icardi non ancora al top della condizioni e la forte necessità di dare una scossa alla sua Inter, appare probabile che Luciano Spalletti possa discostarsi dal suo solito 4-2-3-1 o perlomeno puntare su altri titolari. Al netto dei ballottaggi in ogni caso i tra i pali vedremo il solito Handanovic, con Miranda e Skriniar coppia centrale in difesa. Movimenti attesi invece alle corsie con D’Amborsio e Cancelo che potrebbero avere la meglio su Dalbert e Santon oltre che Lisandro Lopez. Nel caso in cui Spalletti voglia mantenere il reparto centrale a due per la sua inter in campo a San Siro ecco che troveremo titolari Vecino e Brozovic con il solito Borja Valero sulla trequarti, a meno di arretramenti inattesi. Parecchi poi i dubbi in avanti: Icardi potrebbe dare forfait in favore di Eder ma anche il resto della formazione non si può dire sicura della propria titolarità. Candreva e Perisic rischiano il posto dopo l’ennesima prestazione deludente, mentre cerca spazio un più brillante Rafinha.

I DUBBI DI DONADONI

Anche il casa Bologna tengono banco i dubbi sul modulo della probabile formazione rossoblu: si riprova il 4-3-1-2 oppure tornare al solito 4-3-3-? Ipotizzando il secondo caso ecco che in attacco vedremo quindi Dzemaili e Palacio, con Destro che invece si gioca la maglia da prima punta con Di Francesco (in questo caso però sarebbe il grande ex ad accentrarsi). Per il centrocampo ecco che proprio Di Francesco potrebbe entrare in concorrenza con Donsah per occupare la corsie esterna del reparto: al centro invece confermata la coppia Poli-Pulgar. Pochi i dubbi in difesa invece, che al netto delle perplessità sul modulo, dovrebbe mantenersi a 4: qui però il rientrante Gonzalez insidia Helader per far coppia con De Maio al centro. Sulle corsie più esterne paiono invece confermati Mbaye e Masina, mentre Mirante andrà a occupare il solito posto tra i pali.

IL TABELLINO

Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 25 Miranda, 7 Cancelo; 7 Brozovic, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi. All Spalletti

Bologna (4-3-3): 83 Mirante; 15 Mbayè: 3 Gonzalez, 6 De Maio, 25 Masina; 16 Poli, 5 Pulgar, 77 Donsah; 7 Dzemaili, 10 Destro, 24 Palacio. All. Donadoni

