Probabili formazioni/ Napoli Lazio: quote, le ultime novità live (Serie A 24^ giornata)

Probabili formazioni Napoli Lazio: le quote e le novità live sugli schieramenti delle due squadre. Recuperano Callejon e Mertens, forfait Raul Albiol, Inzaghi esclude Felipe Anderson

10 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Napoli Lazio, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Napoli Lazio va in scena alle ore 20:45 di sabato 10 febbraio ed è uno dei tre anticipi che la Serie A 2017-2018 ha previsto per la ventiquattresima giornata. Al San Paolo si affrontano la prima e la terza forza della classifica, ma se i partenopei arrivano a questa partita con il vento in poppa, i biancocelesti sono reduci da due vittorie consecutive e non sono riusciti a tenere il passo, facendo anche avvicinare la concorrenza per la qualificazione alla Champions League. Un momento complicato per Simone Inzaghi, dunque il Napoli ha tutte le intenzioni di sfruttarlo per fare un passo in più verso quello scudetto che a metà febbraio è diventato una possibilità più che concreta - anzi, giornata dopo giornata i partenopei sono sempre più favoriti. Vediamo dunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco sabato sera, analizzando approfonditamente le probabili formazioni di Napoli Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote dell’agenzia di scommesse Snai, fornite per questa partita dello stadio San Paolo, parlano ovviamente di un Napoli favorito. Siamo infatti a 1,63 per la quota sul segno 1, che identifica la vittoria interna dei partenopei; per il pareggio dovrete giocare il segno X e il valore su questa eventualità vale 4,00 volte la posta mentre con il segno 2, identificativo della vittoria della Lazio, il vostro guadagno sarebbe di 5,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

GLI 11 DI SARRI

Per Maurizio Sarri ci sono notizie buone e notizie cattive: le buone arrivano dai recuperi di Callejon e Mertens, che saranno regolarmente al loro posto nel tridente offensivo che, come al solito, verrà completato da Lorenzo Insigne. Le notizie cattive riguardano invece il reparto arretrato: Raul Albiol ha ancora problemi fisici e darà forfaiti, mentre giovedì Hysaj ha interrotto anzitempo l’allenamento ed è in forte dubbio. L’allenatore del Napoli ha comunque le contromosse pronte: al centro dello schieramento ci sarà Chiriches, che farà coppia con l’insostituibile Koulibaly, mentre sulla fascia destra giocherà il veterano Maggio che quando è stato chiamato in causa ha sempre dimostrato di poter rispondere presente. Il resto della squadra è invariato: a sinistra dunque ecco Mario Rui in attesa del ritorno di Ghoulam, a centrocampo insieme a capitan Hamsik ci saranno Allan e Jorginho, che negli ultimi tempi hanno definitivamente preso il posto da titolari a scapito di Zielinski e Amadou Diawara. Ovviamente il polacco rimane la prima opzione per la ripresa, e anche Rog sta giocando molto ultimamente; ci aspettiamo quindi che entrambi siano fatti entrare a partita in corso, in particolare attenzione alla capacità di Zielinski di essere determinante anche in poco tempo, come dimostrato dai 4 gol segnati in campionato.

LE SCELTE DI INZAGHI

La sconfitta contro il Genoa ha lasciato degli strascichi: Felipe Anderson è stato protagonista di una rissa in allenamento sfociata nella sua esclusione dalla lista dei convocati, e addirittura si parla di un provvedimento ancora più serio (il brasiliano potrebbe essere messo fuori rosa). In più De Vrij non è ancora al 100%: mercoledì è stato fermato a scopo precauzionale e resta da vedere se sarà in campo. In caso contrario, spazio a Wallace e Caceres che sono in ballottaggio per una maglia con l’olandese presente, mentre sembra certa la presenza di Radu sul centrosinistra. A centrocampo torna a disposizione Milinkovic-Savic: il serbo può giocare in linea con la mediana oppure disporsi sulla trequarti affiancando Luis Alberto, cambiando posizione anche nel corso della partita. Rientra anche Lulic che sarà l’esterno destro; dall’alrta parte del campo agirà Marusic ormai titolare a scapito di Basta, la mezzala destra sarà Parolo con Lucas Leiva che si occuperà di dettare i tempi dell’azione ma dovrà anche fare lavoro di rottura. La prima punta è Ciro Immobile: per lui gara sempre speciale contro quella il Napoli, ma oggi per il cannoniere di Serie A sarà importante ritrovare il gol perduto e aiutare la sua squadra a uscire dal periodo complicato.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 21 Chiriches, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 5 Allan, 8 Jorginho, 17 Hamsik; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 23 Hysaj, 62 Tonelli, 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 27 Machach, 30 Rog, 37 Ounas

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Raul Albiol, Ghoulam, Milik

LAZIO (3-4-2-1): 1 Strakosha; 13 Wallace, 3 De Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 19 Lulic; 21 S. Milinkovic-Savic, 18 Luis Alberto; 17 Immobile

A disposizione: 25 Vargic, 23 Guerrieri, 22 M. Caceres, 27 Luiz Felipe, 4 Patric, 15 Bastos, 8 Basta, 30 Pedro Neto, 96 Murgia, 5 J. Lukaku, 7 Nani, 20 Caicedo

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: D. Di Gennaro

