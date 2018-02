Probabili formazioni/ Roma Benevento: diretta, orario e le novità live (Serie A 24^ giornata)

Probabili formazioni Roma Benevento: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli schieramenti all'Olimpico per il match serale della Serie A. Coperta cortissima per Di Francesco.

10 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Roma Benevento (LaPresse)

Roma-Benevento è il match che chiuderà la 24^ giornata del Campionato di Serie A: fischio d’inizio atteso domani, domenica 11 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. Se sulla carta la partita di domani appare abbastanza semplice per la squadra di Eusebio Di Francesco, va però ricordato che la situazione a Trigoria è più che critica: parecchi infatti gli assenti annunciati per infortunio, un non convocato per ragioni disciplinari e pure due squalificati. Saranno quindi scelte obbligate per i giallorossi capitani, che pure avranno alle spalle una panchina ben più che striminzita. Non così il Benevento, che invece si è rafforzato notevolmente durante la finestra di mercato invernale. Pronostico a parte andiamo quindi studiare più da vicino le scelte di Di Francesco e De Zerbi per le probabili formazioni di Roma-Benevento.

INFO DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Roma e Benevento, sarà visibile in diretta tv per tutti gli appassionati attraverso i soliti punti di riferimento per le partite della Serie A ovvero il digitale terrestre di Mediaset e la tv satellitare di Sky. Per la sfida attesa alle ore 20.45 ecco quindi che su Mediaset Premium l’appuntamento sarà ai canali Premium Sport e Premium Sport HD; su Sky invece i punti di riferimento saranno i canali Sky Sport MixHD, Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD e Sky Calcio 1 HD. Diretta streaming video ovviamente confermata attraverso le rispettive applicazioni sky Go e Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI DI FRANCESCO

Come abbiamo appena annunciato, in casa Roma saranno solo scelte obbligate per l probabile formazione giallorossa di Di Francesco. Con Pellegrini e Nainggolan squalificati, Bruno Peres non convocato e ben 4 infortunati (Gonalons, Karsdorp, Silva e Schick), il margine di movimento in fatti rimane ben scarso. La prima scelta obbligata per il tecnico della Roma sarà quella di modulo: Di Francesco confermerà il 4-2-3-1 visto contro il Verona nella precedente giornata e alcuni titolari saranno quindi chiamati a stringere i denti. Ecco quindi che in difesa rivedremo la coppia centrale Manolas-Fazio con Kolarov e Florenzi a completamento del reparto di fronte ad Alisson. Per la mediana Gerson potrebbe prendere il posto di De Rossi per fa coppia con Strootman, mentre Under dovrebbe occupare la trequarti. Pochi i dubbi in avanti con Dzeko prima punta e il duo El Shaarawy-Perotti chiamato a occuparsi delle corsie esterne.

LE SCELTE DI DE ZERBI

Sarà invece il classico 4-3-3 per la probabile formazione dei campani: qui invece De Zerbi potrebbe venir chiamato a qualche ballottaggio vista anche una certa ricchezza di rosa. In ogni caso tra i pali vedremo l’ex blucerchiato Puggioni: di fronte ecco il duo Costa-Dijmsiti, con invece Letizia e Venuti chiamati ad occuparsi delle corsie esterne, benchè Billong e Sagna reclamino un posto in campo all’Olimpico. Per la mediana dei giallorossi, poi De Zerbi dovrebbe confermare Sandro in cabina di regia con Djuricic e Viola a supporto come mezzali. Per l’attacco il punto di riferimento sarà Costa (nonostante il duello con Brignola), mentre ai lati vedremo anche D’Alessandro e Guilherme.

IL TABELLINO

Roma (4-2-3-1): 1 Alisson; 24 Florenzi, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 6 Strootman, 30 Gerson; 92 El Shaarawy, 17 Under, 8 Perotti; 9 Dzeko. All Di Francesco

Benevento (4-3-3): 81 Puggioni; 3 Letizia, 21 Costa, 6 Djimsiti, 23 Venuti; 31 Djuricic, 30 Sandro, 14 Viola; 7 D’Alessanro, 11 Coda, 66 Guilherme All. De Zerbi

