Probabili formazioni Serie A/ I moduli, le scelte e i dubbi degli allenatori (24^ giornata)

Probabili formazioni Serie A: le scelte degli allenatori per gli schieramenti in vista della 24^ giornata del campionato. E' emergenza in casa Roma: quali le mosse di Di Francesco?

10 febbraio 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Serie A (LaPresse)

Anche questo weekend torna in campo il campionato della Serie A: quali le sorprese che ci riserveranno le probabili formazioni studiate dagli allenatori in vista di questa intensa 24^ giornata? Prima però di esaminare nel dettaglio i dubbi e le scelte dei tecnici della vigilia, andiamo a vedere che cosa ci offre il calendario per questo appassionante turno del massimo campionato italiano. La 24^ giornata della Serie A è stata inaugurata ieri infatti dal match tra Fiorentina e Juventus, ma saranno ben tre gli anticipi previsti in questi sabato: Spal-Milan si giocherà alle ore 15.00, mentre alle ore 18,00 si accenderà Crotone-Atalanta, con la sfida tra Napoli e Lazio attesa invece alle ore 20.45. Saranno quindi appena 6 le partite previste per la giornata di domenica: a inaugurare il programma ecco il match tra Sassuolo e Cagliari in programma alle ore 12.30. Saranno quindi solo 4 e sfide che avranno inizio alle ore 15.00 ovvero Chievo-Genoa, Inter-Bologna, Sampdoria-Verona e Torino-Udinese. A chiudere la 24^ giornata di campionato ecco invece l’incontro Roma-Benevento, atteso alle ore 20.45. Andiamo quindi ora ad esaminare, partita per partita, le probabili formazioni studiate in vista di questo turno della Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN

Problemi in difesa per Semplici, che dovrà fare a meno di Vicari squalificato e Cionek infortunato: dovremmo quindi trovare titolari Salomon e Simic assieme al solito Felipe. Sempre in difesa Gattuso dovrà invece rinunciare a Calabria fermato dal giudice sportivo: pronto Abate a far coppia con Ricardo Rodriguez sulle corsie più esterne.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE ATALANTA

Qualche ballottaggio in attacco per gli squali: Ricci e Trotta confermati, mentre Nailini rischia il posto con Stoian. Per la Dea invece Gasperini non dovrà fare a meno di Cristante, vero trascinatore dei nerazzurri: in mediana ecco anche Freuler e De Roon, con Spinazzola e Hateboer nelle corsie.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI LAZIO

In casa azzurra rimane il dubbio Mertens, ma in caso di forfait del belga rimane pronto Zielinski per completare il tridente offensivo con Callejon e Insigne. Nessun dubbio in attacco invece per i biancocelesti che faranno affidamento sul capocannoniere della Serie A Immobile e Luis Alberto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CAGLIARI

In queso turno della Serie A torna a disposizione di Mister Iachini Goldaniga, scontata la squalifica: con lui in difesa dovremmo vedere Lirola, Acerbi e Peluso. Per Diego Lopez invece ecco il gradito ritorno di Pisacane: in difesa per i sardi poi confermati titolari Ceppitelli e Castan, nel 3-4-1-2.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO GENOA

Maran potrebbe mescolare le carte puntando sul 4-3-1-2 che quindi vedrebbe in attacco Inglese e Meggiorini, con Birsa di nuovo atteso sulla trequarti. Ballardini invece dovrebbe confermare il 3-5-2 come modulo tattico: in attacco spazio quindi a Pandev e uno tra Galabinov e Lapadula.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

In vista del match di San Siro, in casa Inter permane il dubbio Icardi, senza dimenticare che lo stesso Spalletti potrebbe anche sorprendere con un cambio di modulo: c’è infatti molta attesa sul volto nuovo Rafinha dopo l’ottimo esordio. Per Donadoni invece il nome a rischio è quello di Destro: la punta infatti è in ballottaggio con Di Francesco, mentre non dovrebbero mancare in campo in attacco Dzemaili e il grande ex Palacio.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA VERONA

Zapata e Quagliarella non temono ballottaggi per la maglia da titolare in questo match al Marassi, mentre Caprari, sulla trequarti è in bilico con Alvarez. Tutti confermati in casa Verona: Pecchia punta sul tridente offensivo composto da Kean (di ritorno dalla squalifica), Petkovic e Matos.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO UDINESE

Mazzarri lascia il posto in panchina al suo vice, ma non si attendono altri capovolgimenti importanti in casa granata: probabile invece il ritorno da titolare di Belotti, nel tridente con Niang e Iago Falque. Saranno invece De Paul e Lasagna a condurre l’attacco friulano con Behrami sempre in cabina di regia.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA BENEVENTO

Coperta cortissima in casa della Roma, dove assenti, squalificati e indisponibili costringono Di Francesco a scelte obbligate nello stilare le probabile formazione. Possibile allora che il tecnico capitolino opti di nuovo per il 4-2-3-1 visto contro il Verona nel turno precedente. Non ha problemi De Zerbi: a guidare l’attacco degli stregoni saranno però Djuricic e Coda, con Brignola che scalpita dalla panchina.

