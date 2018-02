Probabili formazioni/ Spal Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 24^ giornata)

Probabili formazioni Spal Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Gattuso perde Kalinic ed è senza lo squalificato Calabria, Semplici senza Borriello

10 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Spal Milan, Serie A 24^ giornata (Foto LaPresse)

Spal Milan va in scena sabato 10 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 15:00; al Mazza siamo arrivati alla quinta giornata nel girone di ritorno della Serie A 2017-2018, e i punti in palio sono importanti per entrambe le squadre. La Spal continua a cercare una salvezza che è ampiamente possibile nonostante le squadre in fondo alla classifica abbiano alzato il ritmo e forse la quota per rimanere nel massimo campionato si sia alzata; il Milan invece ha trovato la quadratura e si è decisamente avvicinata alla zona Europa League. I rossoneri con uno sforzo supplementare potrebbero anche puntare al quarto posto, ma dovrà essere un obiettivo eventualmente cercato per gradi; intanto possiamo andare a vedere in che modo le due squadre si disporranno sul terreno di gioco per questa partita, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Spal Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente il Milan parte con favori del pronostico piuttosto ampi: secondo l’agenzia di scommesse Snai la quota per la sua vittoria, identificata dal segno 2, vale 1,80 volte la posta mentre quella sul segno 1 per il successo della Spal ha un valore di 4,50. La differenza c’è tutta, anche se la quota per la vittoria della Spal non è poi altissima; dovrete giocare il segno X qualora crediate che questa partita finirà pari, e in questo caso il guadagno sarà di 4,25 volte la cifra che avrete puntato.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN

I DUBBI DI SEMPLICI

Due grandi dubbi per Leonardo Semplici: uno legato al modulo, l’altro al partner offensivo di Antenucci che dovrebbe essere sicuro del posto. Partiamo da qui: il primo grande ex, Borriello, è ancora ai box e allora le alternative restano Paloschi, altro giocatore che ha un passato importante nel Milan, e Floccari con la sensazione che il primo sia favorito. Il secondo dubbio è quello della posizione di Kurtic, che inevitabilmente avrebbe incidenza sull’attacco: lo sloveno infatti può giocare come quinto a centrocampo oppure avanzare sulla trequarti, in questo secondo caso sfilerebbe il posto a una delle due punte perchè la linea mediana resterebbe a cinque, con Schiattarella che sarebbe titolare. Per il resto la formazione sembra fatta: Salamon (altro ex) si posiziona in difesa prendendo il posto dello squalificato Vicari, insieme a lui ci saranno Thiago Cionek e Felipe con Meret tra i pali. Manuel Lazzari a destra, Mattiello a sinistra; il regista come al solito sarà Viviani, detto della prima mezzala l’altra dovrebbe essere Alberto Grassi, con Everton Luiz (arrivato a gennaio) e Mattia Vitale che scalpitano per una maglia ma dovrebbero ragionevolmente partire dalla panchina.

LE SCELTE DI GATTUSO

Non ce la fa Kalinic: il croato sembrava sulla via del recupero ma giovedì si è nuovamente fermato e ha dovuto alzare bandiera bianca, lasciando anche dubbi sui suoi tempi di recupero (ma dovrebbe farcela per la prossima partita). Pochi dubbi sul fatto che sarà Cutrone a sostituirlo, con André Silva ancora una volta destinato alla panchina; al fianco del giovane del vivaio agiranno come sempre Suso e Calhanoglu, perchè ormai Gennaro Gattuso ha sdoganato la soluzione tattica con il turco davanti a Bonaventura, scelta che ha dato i frutti sperati. Kessie e Lucas Biglia saranno a centrocampo: ancora in vantaggio su Locatelli e Montolivo, che restano comunque validissime alternative per il secondo tempo. Nel reparto arretrato invece mancherà Calabria, espulso alla Dacia Arena e dunque squalificato: torna Ricardo Rodriguez e sarà lui a occupare la fascia sinistra, con Abate a questo punto sicuro del posto a destra. Non cambia la coppia centrale con Bonucci e Alessio Romagnoli, e dunque sempre meno spazio per un Musacchio che in estate sembrava destinato ad avere una maglia da titolare; in porta ovviamente giocherà Gianluigi Donnarumma.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN: IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): 97 Meret; 4 Cionek, 21 Salamon, 27 Felipe; 29 M. Lazzari, 19 Kurtic, 77 Viviani, 88 A. Grassi, 14 Mattiello; 7 Antenucci, 43 Paloschi

A disposizione: 1 A. Gomis, 92 G. Marchegiani, 15 Vaisanen, 5 L. Simic, 85 Dramé, 33 F. Costa, 25 Everton Luiz, 28 Schiattarella, 24 M. Vitale, 9 F. Bonazzoli, 10 Floccari

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: Vicari

Indisponibili: Pa Konate, Borriello

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 20 Abate, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 21 Lucas Biglia, 5 Bonaventura; 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 22 Musacchio, 17 C. Zapata, 15 Gustavo Gomez, 31 Antonelli, 73 Locatelli, 18 Montolivo, 4 José Mauri, 11 Borini, 9 André SIlva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: Calabria

Indisponibili: A. Conti, Kalinic

