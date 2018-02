Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite (24^ giornata)

Pronostici Serie A: le quote e le scommesse per i match della 24^ giornata della Serie A. Risultato aperto per il big match al San Paolo tra Napoli e Lazio.

10 febbraio 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie A (LaPresse)

Il campionato della Serie A torna puntuale anche in questo fine settimana e ovviamente non possono mancare anche i pronostici stilati alla nostra redazione per le partite in programma nella 24^ giornata. Prima però di esaminare nel dettaglio le quote e le scommesse studiate alla vigilia tocca fare prima un piccolo quadro dei match attesi in questo fine settimana. Giocato ieri sera la Franchi l’incontro tra Fiorentina e Juventus, ecco infatti che saranno ben tre gli anticipi previsti per la giornata di sabato 10 febbraio. Alle ore 15.00 si accenderà infatti la sfida tra Spal-Milan, a cui farà seguito le ore 18.00 Crotone-Atalanta: alle ore 20.45 ecco poi che si accenderà la partita Napoli-Lazio. Programma quindi ristretto per la domenica con solo 6 sfide in programma: la giornata verrà inaugurata dal lunch match delle ore 12.30 tra Sassuolo e Cagliari. Fischio d’inizio atteso per le ore 15.00 per i match Chievo-Genoa, Inter-Bologna, Sampdoria-Verona e Torino-Udinese: il turno si chiuderà con il match Roma-Benevento atteso all’Olimpico alle ore 20.45. Andiamo quindi a studiare nel dettaglio i pronostici stilati dalla nostra redazione per la 24^ giornata della Serie A.

PRONOSTICO SPAL MILAN

Dopo il buon pari registrato anche con l’Udinese, il Milan di Gennaro Gattuso rimane il favorito d’obbligo anche con la Spal. Benchè la squadra di Semplici abbia un potenziale importante, non va dimenticato che i ferraresi sono ora solo alla 18^ piazza in classifica.

PRONOSTICO CROTONE ATALANTA

Benchè la sfida potrebbe rivelarsi un ottimo terreno per una bella trappola di Zenga, la Dea non dovrebbe avere alcun problema a superare il Crotone, specie dopo la bella vittoria contro il Chievo.

PRONOSTICO NAPOLI LAZIO

La sfida al San Paolo si annuncia meno scontata di quello che potrebbe apparire, anche se gli azzurri, capolisti, difficilmente deludono di fronte al pubblico di casa. Va però anche notato che la compagine biancoceleste, di ritorno da due KO, ha fame di vittorie e la squadra di Inzaghi è ben attrezzata anche per far cadere una grande, come il club campano,

PRONOSTICO SASSUOLO CAGLIARI

Il club di Iachini, nonostante la batosta subita contro la Juventus nel turno precedente, non dovrebbe avere grandi problemi a superare la squadra sarda. Attenzione però, perchè il Cagliari è di ritorno da un buon successo contro la Spal.

PRONOSTICO CHIEVO GENOA

Il Genoa di Ballardini è di ritorno da un pesante successo in casa della Lazio, ma rimane difficile affermare che i grifoni siano i vincitori annunciati in casa del Chievo di Maran, che pure in casa non stanno affatto brillando.

PRONOSTICO INTER BOLOGNA

Appare difficile stare un pronostico del match di San Siro: se infatti sulla carta la squadra di Spalletti appare la vincitrice annunciata, non va sottovalutato il periodo no che sta vivendo ora l’Inter. La fatica dimostrata in campo con il Crotone nel turno precedente è in questo senso indicativa.

PRONOSTICO SAMPDORIA VERONA

Benchè la squadra di Pecchia non sia certo tra le avversarie meno problematiche nel campo ostico del Marassi, la compagine blucerchiata non dovrebbe far fatica a trovare altri punti importanti per la classifica.

PRONOSTICO TORINO UDINESE

Match aperto all’Olimpico: i granata stanno collezionando risultati positivi anche importanti come pure la squadra di Massimo Oddo, che vorrà rilanciarsi dopo il pari con il Milan.

PRONOSTICO ROMA BENEVENTO

Successo annunciato all’Oimpico per la Roma di Eusebio Di Francesco: nonostante il momento no e una rosa non al top della condizione, i capitolini dovrebbero avere vita facile contro i fanalini di coda.

