Pronostici Serie B / Quote e scommesse delle partite (25^ giornata)

Pronostici Serie B: quote e scommesse per le partite della 25^ giornata della Serie B. Occhi puntati sul match al San Nicola tra Bari e Frosinone: i canarini rimarranno in testa?.

10 febbraio 2018 Michela Colombo

Pronostici Serie B (LaPresse)

Il campionato della Serie B torna protagonista assoluto anche in questo weekend di febbraio: prima però di andare ad analizzare nel dettaglio i pronostici fissati dalla nostra redazione, andiamo a conoscere nel dettaglio il programma delle partite della 25^ giornata. Saranno infatti ben 8 gli incontri che avranno luogo sabato e con fischio d’inizio atteso alle ore 15.00: Ascoli-Empoli, Avellino-Cesena, Bari-Frosinone, Carpi-Cremonese, Pescara-Salernitana, Pro Vercelli-Brescia, Spezia-Venezia e Ternana-Entella. Solo tre quindi i posticipi in programma: domenica si giocheranno Parma-Perugia e Cittadella-Novara, rispettivamente alle ore 15.00 e 17.30: toccherà alla sfida Palermo-Foggia chiudere la 25^ giornata della Serie B. Vediamo allora nel dettaglio quote, scommesse e pronostici fissati alla vigilia delle partite della 25^ giornata della Serie B.

PRONOSTICO ASCOLI EMPOLI

Contro il Picchio, la compagine azzurra non dovrebbe avere alcun problema a trovare i tre punti messi in palio. I toscani dopo tutto desiderano subito raggiungere il Frosinone nella prima piazza della classifica e l’impresa rimane fattibile.

PRONOSTICO AVELLINO CESENA

Sfida intensa quella attesa al Partenio: i padroni di casa paiono favoriti vista anche la classifica, ma va anche ricordato che il Cesena è di ritorno da un pesante successo, mentre i biancoverdi arrivano da un KO con il Foggia.

PRONOSTICO BARI FROSINONE

Difficilmente il Bari in casa mette il piede in fallo, ma in campo oggi nella 25^ giornata della Serie B i galletti si troveranno di fronte il Frosinone, capolista della cadetteria e l’impresa pare davvero ardua.

PRONOSTICO CARPI CREMONESE

Sfida aperta dal Cabassi: se infatti il Carpi ora vanta appena la nona piazza, va anche segnalato che i falconi hanno rimediato due successi di peso negli ultimi due turni. Non così i grigio rossi, che pure in trasferta hanno spesso fatto molto bene.

PRONOSTICO PESCARA SALERNITANA

Benchè i due club si trovino molto vicini in classifica difficilmente i delfini di Zeman potrebbero deludere oggi: i due KO rimediati negli ulitmi turni saranno senza dubbio la giusta motivazione oggi contro la Salernitana, anch’essa in crisi.

PRONOSTICO PRO VERCELLI BRESCIA

Sfida in fondo alla classifica della attesa al Piola oggi: difficile dare quindi il titolo da favorito, benchè entrambe le compagini approdano a questo turno avendo alla spalle un risultato positivo. Scommettiamo comunque sulla Pro Vercelli, padrona di casa.

PRONOSTICO SPEZIA VENEZIA

Il Venezia di Inzaghi è tornato a vincere ma il campo spezzino potrebbe anche rivelarsi amaro per i lagunari. Da non dimenticare infatti che i liguri in casa hanno registrato parecchi successi di gran peso, benchè arrivino a questo turno con alle spalle diverse prestazioni non ottimali.

PRONOSTICO TERNANA ENTELLA

Il Liberati potrebbe non essere un terreno facile per gli i liguri, che hanno registrato ben tre sconfitte di fila negli ultimi turni: nonostante qualche affanno però la squadra di Aglietti rimane favorita in questa trasferta umbra, se non altro per il miglior piazzamento in graduatoria.

PRONOSTICO PARMA PERUGIA

Nonostante la sconfitta rimediata nella precedente giornata della Serie B con il Brescia, il Parma rimane il favorito d’obbligo questo pomeriggio contro i grifoni, su cui pesa la 12^ posizione in classifica.

PRONOSTICO CITTADELLA NOVARA

Di fronte al pubblico di casa, il Cittadella non dovrebbe mettere il piede in fallo in questo posticipo. Da segnalare poi che i piemontesi sono appena alla 16^ posizione e alle spalle hanno ben due sconfitte rimediate nel turno precedente.

PRONOSTICO PALERMO FOGGIA

I rosanero hanno fretta di tornare alla prima posizione nella classifica della Serie B e contro il Foggia non dovrebbero sfuggire ai siciliani i tre punti messi in palio in queso posticipo.

