Pronostico Napoli-Lazio/ Il punto di Giuseppe Savoldi (esclusiva)

Pronostico Napoli Lazio: intervista esclusiva a Giuseppe Savoldi sul big match della 24^ giornata di Serie A Al San Paolo tornano gli azzurri, pronti a difenere la prima piazza.

10 febbraio 2018 INT. Giuseppe Savoldi

Pronostico Napoli Lazio (LaPresse)

Sarà proprio la sfida tra Napoli e Lazio, attesa oggi alle ore 20.45 il big match della 24^ giornata della serie A. In campo al San Paolo questa sera infatti si sfideranno in uno scontro diretto due delle formazioni che più ambiscono al sogno scudetto. Gli azzurri infatti sono reduci dal buon successo con il Benevento e alla viglia della 24^ giornata rimangono alla prima posizione della classifica: dall’altra parte ecco la compagine di Inzaghi, terza in graduatoria, ma con ciro Immobile, capocannoniere della Serie A. Per presentare questo match al San Paolo abbiamo sentito Giuseppe Savoldi, uno dei giocatori più importanti della storia del Napoli: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Una bella partita tra due realtà del campionato, con un Napoli in questo momento superiore alla Lazio che non sta passando un grande momento.

Non pensa che Sarri dovrebbe fare finalmente un po' di turnover? No, non credo che lo farà, non l'ha mai fatto e schiererà sempre la stessa formazione. Del resto anche se la prossima settimana ci sarà l'impegno d'Europa League è più importante la partita con la Lazio. Prima viene il campionato.

Come giocare con la Lazio? Non mi sembra una cosa impossibile giocare con una Lazio che sta attraversando un momento difficile. Del resto però queste sono cose che possono capitare a una squadra durante una stagione e il periodo no della formazione capitolina va compreso fino in fondo.

Se non dovesse farcela Mertens potrebbe giocare Zielinski? Potrebbe essere del resto sono scelte che spesso sono state fatte da Sarri. Nel caso di assenza di Mertens si sceglierebbe il sostituto ideale che possa giocare al posto suo.

Come pensa possa giocare la formazione di Simone Inzaghi al San Paolo? Simone Inzaghi fa giocare sempre le sue squadre all'attacco, non resta certo ad aspettare le altre squadre. Predilige il gioco offensivo a quello attendista.

Lazio ancora la prima favorita per raggiungere il terzo posto? Al di là di Juventus e Napoli sono diverse le squadre che stanno lottando per il terzo posto e vedremo solo alla fine chi raggiungerà questo obiettivo.

Il suo pronostico su quest'incontro. Sarà una partita veramente incerta, dove potrebbe venire fuori qualsiasi risultato, il successo del Napoli, quello della Lazio o il pareggio.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.