Ravenna-Fano/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ravenna-Fano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Dopo tre pareggi consecutivi gli ospiti restano fanalino di coda del girone B.

10 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Ravenna-Fano, LaPresse

Ravenna-Fano, diretta dal signor Gualtieri di Asti, sabato 10 febbraio 2018 alle ore 18.30, sarà una delle sfide del programma della venticinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Dopo tre pareggi consecutivi, resta comunque a fondo classifica il Fano, con la formazione marchigiana in difficoltà soprattutto in termini realizzativi, anche se gli ultimi pari sono arrivati contro formazioni importanti come la capolista Padova, il Pordenone e la Feralpisalò, tutte dunque di alta classifica. Una situazione che però mantiene i marchigiani a sei punti di vantaggio dal Teramo e a sette dal Ravenna, che rappresenta proprio la prima squadra al momento fuori dalle sabbie mobili della zona play out. Per i romagnoli il campionato si sta rivelando particolarmente difficile, nel 2018 non sono arrivate ancora vittorie, con due pareggi in trasferta contro la Triestina e contro il Teramo in casa.

Proprio quello contro gli abruzzesi era uno scontro diretto, alla stregua di quello contro il Fano: la vittoria manca al Ravenna dal 16 dicembre scorso da un altro faccia a faccia salvezza contro il Santarcangelo, da neoprimossi i romagnoli sapevano che sarebbe stato un campionato irto di difficoltà, ma la classifica particolarmente corta e compressa non aiuta a valutare possibili proiezioni in chiave futura. Da segnalare come in questo faccia a faccia si scontreranno i due peggiori attacchi del girone B di Serie C, finora solo quindici reti realizzate dal Fano e diciotto quelle messe a segno dal Ravenna: un problema che le due squadre si portano avanti da inizio stagione e che ha sicuramente contribuito alle difficoltà di classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita Ravenna Fano non sarà trasmessa in diretta tv sui canali free o pay, ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento o acquisteranno il match come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI RAVENNA FANO

Le probabili formazioni che si scontreranno presso lo stadio Benelli di Ravenna. Tra i padroni di casa romagnoli Venturi sarà l'estremo difensore alle spalle di Venturini sull'out di destra e Barzaghi sull'out di sinistra, mentre Ronchi e Lelj giocheranno al centro della retroguardia. Terzetto titolare di centrocampo dei giallorossi composto da Capitanio, Selleri e Papa, mentre Broso, Marzeglia e De Sena saranno schierati dal primo minuto nel tridente offensivo. Risponderà il Fano con il senegalese Thiam in porta alle spalle dell'uruguaiano Sosa, Soprano e Gattari titolari nella difesa a tre. Il ghanese Eklu Shaka, Filippini e Lazzari si muoveranno nella zona centrale di centrocampo, mentre Lanini si muoverà sulla corsia laterale di destra e Fautario sulla corsia laterale di sinistra. In attacco, confermato il tandem Fioretti-Germinale.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 4-3-3 del Ravenna risponderà tatticamente il 3-5-2 del Fano. All'andata i romagnoli hanno ottenuto una vittoria di misura in trasferta grazie ad una rete messa a segno da Papa. Le due formazioni tornano a scontrarsi a Ravenna in campionato ad oltre tredici anni dall'ultima volta, il 7 novembre del 2004 sono stati i giallorossi ad avere la meglio battendo per due a uno il Fano.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote per le scommesse, i romagnoli risultano essere favoriti, con vittoria interna quotata 2.05 a Betclic, mentre Bwin moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 per 4.00 quanto scommesso sul successo esterno dei marchigiani. Sempre Bet365 propone a 2.87 la quota relativa all'over 2.5 e a 1.39 la quota per l'under 2.5.

