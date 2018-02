Renate-Triestina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Renate-Triestina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Padroni di casa in difficoltà nelle ultime giornate, reduci da due sconfitte.

10 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Renate-Triestina, LaPresse

Renate-Triestina, diretta dal signor Natilia di Molfetta, sabato 10 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle partite che apriranno il programma della venticinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Una vittoria e tre sconfitte nelle ultime quattro partite di campionato per il Renate, che dopo essere stato la rivelazione del girone d'andata, insidiando anche il primo posto del Padova nel girone B di Serie C, ora sembra in calo ed è uscito sconfitto nelle ultime due trasferte disputate, rispettivamente sul campo dell'Albinoleffe e della Reggiana. Nerazzurri al momento terzi in classifica, a una lunghezza dalla Sambenedettese seconda e appaiati a quota trentatré con la Feralpisalò. Il Padova capolista è scappato però a nove punti di distanza e al momento anche la partecipazione ai play off non sembra blindata per i nerazzurri.

C'è da tenerne conto al cospetto di una Triestina che continua invece a galleggiare tra la zona play off, distante solo un punto per gli alabardati, e la zona play out sulla quale i giuliani hanno al momento quattro punti di vantaggio. Il 2018 è iniziato per il momento senza vittoria per la Triestina, che ha pareggiato in casa prima contro il Ravenna e lunedì scorso nel posticipo contro il Mestre. Nel mezzo, la sconfitta in casa del Sudtirol, con l'ultima vittoria in campionato che risale ormai a due mesi fa, il 9 dicembre scorso allo stadio Nereo Rocco contro la Feralpisalò, due a uno il risultato finale. L'ultima vittoria in trasferta risale invece al derby contro il Pordenone vinto quattro a due il 5 novembre scorso: sarà difficile cercare l'inversione di tendenza contro un Renate che in casa ha perso in questa stagione solo una volta, il 10 settembre scorso contro l'Albinoleffe.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Renate Triestina non sarà trasmessa in diretta tv, ma solamente in diretta streaming video via internet, per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento o acquisteranno il match come evento singolo sul portale elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI RENATE TRIESTINA

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni dell'incontro: il Renate scenderà in campo con Di Gregorio a difesa della porta, Anghileri sull'out difensivo di destra e Vannucci sull'out difensivo di sinistra, con Di Gennaro e Teso a formare la coppia di difensori centrali. A centrocampo, terzetto titolare composto da Fietta, Pavan e Simonetti, mentre Ungaro, De Luca e l'australiano Piscopo saranno titolari nel tridente offensivo. Risponderà la Triestina con Boccanera in porta, Libutti impiegato in posizione di terzino destro e Pizzul in posizione di terzino sinistro, mentre Lambrughi ed il francese El Hasni saranno i difensori centrali. A centrocampo, tris schierato dal primo minuto con Bracaletti, Coletti e Porcari, in avanti il marocchino Arma guidera il tridente offensivo affiancato dal ghanese Mensah e Petrella.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Le due formazioni si affronteranno con moduli speculari, il 4-3-3 sarà la scelta tattica sia del Renate sia della Triestina. I brianzoli nel match d'andata hanno espugnato lo stadio Nereo Rocco in quello che è l'unico precedente recente tra le due compagini, vittoria di misura per uno a zero per il Renate lo scorso primo ottobre con gol vincente di Pavan nel secondo tempo.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker privilegiano i padroni di casa, con successo interno quotato a 2.05 da Betclic, mentre la quota del pareggio viene proposta a 3.10 da Bet365. Bwin moltiplica per 4.00 l'eventuale vittoria alabardata fuoricasa, le quote per l'over 2.5 e l'under 2.5 vengono proposte rispettivamente a 2.60 e 1.47 da Bet365.

