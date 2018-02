Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol e livescore delle partite (24a giornata)

Risultati Serie A, classifica aggiornata, diretta gol e livescore delle partite (24a giornata). Proseguirà nelle prossime ore il 24esimo turno del campionato più importante d’Italia

Luciano Spalletti, tecnico Inter - LaPresse

Proseguirà quest’oggi la 24esima giornata del campionato di calcio di Serie A, 2017-2018, iniziata ieri con l’anticipo show dell’Artemio Franchi di Firenze fra i padroni di casa della Fiorentina e gli ospiti della Juventus. Oggi si giocheranno tre anticipi, poi il turno si chiuderà domenica con le classiche sfide distribuite su tre orari: 12:30, 15:00 e infine 20:45. Andiamo quindi a vedere insieme il programma di questa nuova tornata di Serie A.

IL PROGRAMMA DELLA 24ESIMA GIORNATA DI SERIE A

Il sabato inizia presto, precisamente alle ore 15:00, quando, in quel di Ferrara, i padroni di casa della Spal ospiteranno il Milan di Gattuso. Una gara molto interessante visto che i rossoneri vengono da una buona prestazione contro l’Udinese, terminata però solo con un pari, e di conseguenza vorranno riprendere il loro cammino di avvicinamento all’Europa che conta. Alle ore 18:00, altro match interessante, con il Crotone che all’Ezio Scida ospiterà l’Atalanta di Gasperini: calabresi reduci dal bellissimo pareggio a San Siro contro l’Inter, mentre i bergamaschi stanno dando vita ad un nuovo campionato di assoluto livello. Ne vedremo sicuramente delle belle. Il sabato del 24esimo turno si chiuderà con il posticipo show delle ore 20:45, la gara senza dubbio più interessante di tutto il weekend, ovvero, la partita dello stadio San Paolo fra il Napoli e la Lazio: biancocelesti protagonisti dell’inatteso stop casalingo contro il Genoa, mentre i partenopei puntano a fare bottino pieno, approfittando del fatto di trovarsi di fronte al pubblico di casa. Una gara fra le due squadre che giocano il miglior calcio d’Italia. Passiamo quindi agli incontri in programma domani, iniziando con il classico anticipo delle ore 12:30, quando il Sassuolo ospiterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il Cagliari: i neroverdi riusciranno a riprendersi dopo le sette reti incassate contro la Juventus? Domani scopriremo la verità. Alle ore 15:00, invece, in campo la Sampdoria di Giampaolo, che allo stadio Marassi ospiterà l’Hellas Verona di Pecchia, e sempre allo stesso orario i riflettori saranno puntati sul Meazza, che ospiterà nuovamente l’Inter: i nerazzurri di Luciano Spalletti affronteranno il Bologna fra le mura di casa, e chissà che non sia l’occasione per tornare alla vittoria dopo otto partite senza successi. Proseguiamo quindi con un altro appuntamento delle ore 15:00, la sfida dello stadio Bentegodi fra i padroni di casa del Chievo e gli ospiti del Genoa, una partita fra due compagini che occupano le zone medio-basse della classifica, e che nessuna delle due vuole perdere per evitare di venire risucchiate nella lotta retrocessione. Il programma delle partite di domani pomeriggio si chiuderà con la sfida fra il Torino e l’Udinese, altra gara molto interessante tenendo conto delle potenzialità offensive nonché delle ambizioni delle due formazioni in campo. Infine, chiudiamo con il posticipo delle ore 20:45 di domani, quando allo stadio Olimpico di Roma si giocherà la sfida fra i padroni di casa giallorossi e gli ospiti del Benevento, match senza dubbio favorevole per la Lupa che punta ad entrare fra le prime quattro della classifica.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA

Classifica Serie A Juventus 62, Napoli 60, Lazio 46, Inter 45, Roma 44, Sampdoria 38, Atalanta 36, Milan 35, Udinese, Torino 33, Fiorentina 31, Bologna 27, Genoa, Cagliari 24, Chievo, Sassuolo 22, Crotone 20, Spal 17, Verona 16, Benevento 7

