Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (25^ giornata)

Risultati Serie B, 25^ giornata: classifica aggiornata e diretta gol live score della quarta giornata di ritorno. Comanda il Frosinone davanti a Empoli e Palermo, in coda Ascoli e Ternana

10 febbraio 2018 Claudio Franceschini

La Serie B 2017-2018 prosegue spedita nella sua stagione regolare: non sono previsti anticipi in questa venticinquesima giornata, e dunque si parte regolarmente con le partite di sabato 10 febbraio. Il calcio d’inizio sarà alle ore 15:00 e nel dettaglio si tratta di Ascoli-Empoli, Avellino-Cesena, Bari-Frosinone, Carpi-Cremonese, Pescara-Salernitana, Pro Vercelli-Brescia, Spezia-Venezia e Ternana-Entella; due i posticipi di domenica, vale a dire Parma-Perugia alle ore 15:00 e Cittadella-Novara alle ore 17:30. La chiusura sarà invece quella del consueto Monday Night: lunedì 12 febbraio alle ore 20:30 il Renzo Barbera ospita Palermo-Foggia.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B (25^ GIORNATA)

PROMOZIONE E PLAYOFF

Il Frosinone entra in questa giornata con il primo posto solitario: i ciociari proseguono nella loro corsa alla promozione diretta, ma devono fare i conti con un Bari che, nonostante le due pesanti sconfitte dalle quali arriva, è una squadra capace di tornare nelle prime posizioni della classifica. In questo turno è sicuramente la squadra che, delle tre di testa, ha il compito più difficile: buona occasione allora per Empoli e Palermo che potrebbero formare un terzetto al comando. Alle loro spalle ha fatto un gran passo avanti il Cittadella, che si è preso la quarta piazza; superato anche un Parma che non è ancora riuscito a trovare la giusta continuità per inserirsi davvero nella corsa alla promozione diretta, così come Cremonese e Venezia. Le altre due neopromosse stanno disputando un ottimo campionato, ma manca ancora qualcosa per fare davvero la differenza e al momento non sono nemmeno sicurissime di poter giocare i playoff. Nella corsa alla post season vanno considerate anche Carpi e Spezia: due squadre che partivano già con i favori del pronostico, e che adesso hanno bisogno di aumentare il passo.

PLAYOUT E RETROCESSIONE

Ultima in classifica è rimasta la Ternana: i rossoverdi hanno cambiato allenatore affidando la panchina a Ferruccio Mariani – guidava la Primavera – ma la prima partita è stata persa sul campo del Cesena, un roboante 4-3 che ha avuto l’effetto di portare al sorpasso dell’Ascoli. I marchigiani e la Pro Vercelli sono i veri vincitori dell’ultima giornata, mentre la Virtus Entella ne è uscita davvero male: i liguri, sconfitti in casa dallo Spezia, sono scivolati in zona playout con il Brescia che è stato in grado di effettuare il sorpasso. La situazione resta comunque parecchio ingarbugliata: al momento il Novara sarebbe ancora salvo ma sicuramente non sta attraversando un buon momento, il Cesena pur avendo vinto l’ultima partita rimane pericolante e così anche il Foggia, che pure ha saputo vincere contro l’Avellino così da ridurre ad un solo punto la distanza dagli irpini. Forse Perugia e Salernitana sono fuori dal discorso playout (e così logicamente il Pescara) e rappresentano una sorta di “zona franca”; tuttavia le tre squadre possono aspirare ai playoff dovendo anche guardarsi alle spalle, visto che la classifica rimane corta (per quanto certamente si sia sgranata rispetto a poche giornate fa).

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B, 25^ GIORNATA

Sabato 10 febbraio

Ore 15:00 Ascoli-Empoli

Ore 15:00 Avellino-Cesena

Ore 15:00 Bari-Frosinone

Ore 15:00 Carpi-Cremonese

Ore 15:00 Pescara-Salernitana

Ore 15:00 Pro Vercelli-Brescia

Ore 15:00 Spezia-Venezia

Ore 15:00 Ternana-Entella

Domenica 11 febbraio

Ore 15:00 Parma-Perugia

Ore 17:30 Ternana-Novara

Lunedì 12 febbraio

Ore 20:30 Palermo-Foggia

CLASSIFICA SERIE B

Frosinone 46

Empoli, Palermo 43

Cittadella 38

Parma, Cremonese 36

Venezia, Bari, Carpi 35

Spezia 34

Pescara 31

Perugia, Salernitana 30

Avellino 29

Foggia 28

Novara, Cesena 27

Brescia 26

Entella, Pro Vercelli 24

Ascoli 23

Ternana 22

