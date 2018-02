Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate e diretta live score delle partite (girone B)

Risultati Serie C: classifiche e diretta live score delle partite in programma sabato 10 febbraio. Protagonista unico il girone B: il Padova andrà ancora in fuga?.

10 febbraio 2018 Michela Colombo

Risultati Serie C - LaPresse

Si accederà questo sabato 10 febbraio la 25^ giornata del Campionato della Serie C: riflettori puntati però solo sul girone B, unico protagonista in questo pomeriggio dedicato alla terza serie del campionato italiano. Calendario alla mano vediamo che almeno per questo turno non ci saranno anticipi o postici, e neppure incursioni da parte degli altri gruppi in cui è diviso campionato di Serie C: l’unico assente come al solito sarà il Modena, club fallito ormai mesi fa. Andiamo quindi a vedere che cosa ci riserva questo turno del girone B ricordando che i play off promozione si fanno sempre più vicini. D’ora in poi i tre punti messi in palio in ogni giornata appaiono davvero pesantissimi, specie per i club che stanno ancora lottando per emergere dalla zona rossa della classifica del girone come Fano, Teramo e Santarcangelo.

IL PROGRAMMA DEL TURNO E CLASSIFICA

Calendario alla mano vediamo che il programma della 25^ giornata della Serie C appare abbastanza equilibrato. Sono infatti solo tre le partite il cui fischio d’inizio è atteso alle ore 14.30 e quindi Renate-Triestina, Santarcangelo-Padova e Sudtirol-Gubbio: avranno inizio alle ore 16.30 invece Albinoleffe-Bassano, Pordenone-Feralpisalò e Sambenedettese-Reggiana. A chiudere il piccolo calendario di questo turno della Serie C ecco anche la sfida Ravenna-Fano attesa alle ore 18.30 e il match tra Fermana e Teramo, in programma invece alle ore 20.30. Detto il programma, tocca ora vedere che cosa è successo alla classifica alla vigilia della 25^ giornata. E’ infatti impossibile non notare il vuoto intorno a sè che ha fatto il Padova, capolista con ben 42 punti. Dietro ai biancoscudati ecco poi la Sambenedettese ferma a quota 34 punti e il duo Renate-Feralpisalò che invece registrano 33 punti a testa. A chiudere la top six anche Reggiana e Bassano che invece registrato 32 punti a testa, mentre chiudono la lista delle prime 10 squadre in graduatoria: Sudtirol, Pordenone, Albinoleffe e Mestre. Parecchie poi le squadre alla porte della top ten ferme a quota 27 punti ovvero Triestina, Vicenza, e Fermana, mentre ai gradini più bassi vediamo poi Gubbio, Ravenna, Santarcangelo, Teramo e Fano, tutte in serio pericolo retrocessione.

RISULTATI SERIE C, 25^ GIORNATA

Ore 14.30

Renate-Triestina

Santarcangelo-Padova

Sudtirol-Gubbio

Ore 16.30

Albinoleffe-Bassano

Pordenone-Feralpisaò

Sambenedettese-Reggiana

Ore 18.30

Ravenna-Fano

Ore 20.30

Fermana-Teramo

CLASSIFICA SERIE C

Padova* 42

Sambenedettese 34*

Renate*, Feralpi Salò 33

Reggiana **, Bassano 32

Sudtirol* 31

Albinoleffe, Pordenone *30

Mestre, Vicenza 27

Triestina*, Fermana 26

Gubbio 24

Ravenna 23

Teramo*, Santarcangelo (-1) 22

Fano 16

(ogni * una partita in meno)

