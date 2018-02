Russia Kazakistan/ Calcio a 5 streaming video e diretta tv: orario e risultato live (finale 3^ posto Europei)

Diretta Russia Kazakistan: info streaming video e tv. Si accende oggi la finale per il terzo posto agli europei di calcio a 5 in Slovenia: Kazaki ancora di bronzo dopo il 2016?

10 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Russia Kazakistan

Russia-Kazakistan, diretta dall’arbitro spagnolo Juan Jose Cordero Gllardo, è la partita di calcio a 5 in programma oggi sabato 10 febbraio all’Arena Stozice di Lubiana: il fischio d’inizio fissate alle ore 18.00 per la finale del terzo posto agli europei di Futsal. Alle spalle della finalissima tra Portogallo e Spagna, ecco che si accenderà in Slovenia la finale per il terzo gradino del podio di questa appassionante edizione della competizione continentale. La sfida di oggi appare ovviamente avvincente e non solo per i tanti elementi che accomunano le due nazioni: non dobbiamo dimenticare che proprio Russia e Kazakistan ottennero il secondo e terzo gradino del podio ai precedenti europei del 2016.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DEGLI EUROPEI DI CALCIO A 5

Segnaliamo che la partita tra Russia e Kazakistan sarà visibile in diretta tv su Fox Sports, che ha acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva tutti gli Europei di calcio a 5. Sul canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky stiamo assistendo a più di 50 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Infine, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore per il fischio d’inizio atteso alle ore 18.00 a Lubiana, ricordiamo la possibilità della diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

IL CAMMINO DELLE DUE NAZIONI

Il cammino di Russia e Kazakistan verso questa finale per il terzo gradino del podio di questi Europei di Futsal 2018 appare molto simile. Innanzitutto dobbiamo ricordare che entrambe le nazionali vennero sorteggiate nel medesimo girone C nella fase preliminare: al termine di questa parte del tabellone, furono però i Kazaki a qualificarsi per primi con ben 4 punti, due in più della Russia, seconda (rimase fuori la Polonia). Nel tabellone definitivo di questa edizione degli europei di Calcio a 5 in Slovenia ovviamente il cammino di Russia e Kazakistan si è diviso. I primi batterono i padroni di casa ai quarti per 2-0, venendo però sconfitti dal Portogallo per 3-2 nella semifinale. Il Kazakistan invece non ebbero problemi a superate la Serbia ai quarti con il risultato di 3-1 ma si dovette poi arrendere alla Spagna, oggi in finalissima, ma solo ai calci di rigori. Dato tale cammino appare probabile che sia il Kazakistan il vincitore annunciato, ma chiaramente dovremo cattedre il fischio d’inizio per saperlo.

