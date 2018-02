Sambenedettese-Reggiana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Sambenedettese-Reggiana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I padroni di casa non vincono dallo scorso 29 dicembre.

10 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Sambenedettese-Reggiana, LaPresse

Sambenedettese-Reggiana, diretta dal signor Natilia di Molfetta, sabato 10 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della venticinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Seconda in classifica da sola nel girone B di Serie C, la Sambenedettese non vince però dallo scorso 29 dicembre in campionato e vede il Padova capolista lontano otto punti. Alle spalle dei biancoscudati l'andamento non è stato forsennato, e la classifica si è molto accorciata. Basti pensare che vincendo a San Benedetto del Tronto, la Reggiana sorpasserebbe proprio la Samb, visto che gli emiliani al quinto posto distano solamente due punti dai diretti avversari. Con il due a uno sul Renate di sabato scorso, in quello che è stato un altro scontro di alta classifica, la Reggiana ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva in campionato, che ha alimentato una lenta ma costante risalita in classifica dei granata.

Dall'altra parte, la Samb ha fermato proprio il Padova primo della classe allo stadio Euganeo: i marchigiani sono la classica compagine dura a morire, ma l'impressione è che manchi quella brillantezza in grado di eevare la squadra da un gruppone molto nutrito in classifica, basti pensare che Pordenone e Albinoleffe, che occupano l'ottavo e il nono posto, hanno solo quattro punti in meno dei rossoblu. L'impressione dunque è che una serie negativa anche non troppo lunga potrebbe mettere Sambenedettese e Reggiana addirittura a rischio partecipazione ai play off. Per questo lo scontro diretto sarà importante soprattutto dal punto di vista della continuità per le due formazioni.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo in diretta streaming video via internet, per tutti coloro che sono abbonati o vorranno acquistare il match come evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE REGGIANA

Allo stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto scenderanno in campo queste probabili formazioni. I padroni di casa della Sambenedettese schiereranno Perina tra i pali alle spalle della difesa a tre con Conson, Di Pasquale e Miceli titolari. Rapisarda sarà l'esterno laterale di destra mentre l'abanese Ceka sarà il laterale mancino, con Marchi e Gelonese che si muoveranno per vie centrali a centrocampo. In avanti Bellomo come trequartista supporterà il tandem offensivo composto da Esposito e Miracoli. Risponderà la Reggiana con Facchin in porta, Ghiringhelli schierato in posizione di terzino destro e Panizzi schierato in posizione di terzino sinistro, mentre Crocchianti e Spanò saranno i difensori centrali. Il francese Genevier sarà il perno del centrocampo a tre affiancato da Carlini e Bovo, in avanti tridente d'attacco formato da Cesarini, Altinier e dallo spagnolo Riverola.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli opposti saranno il 3-4-1-2 scelto dalla Sambenedettese e il 4-3-3 scelto dalla Reggiana. All'andata i marchigiani hanno espugnato il Mapei Stadium con un secco due a zero, reti siglate entrambe nel primo tempo da Gelonese e Miracoli. La Sambenedettese ha vinto anche l'ultimo precedenti in casa, sempre due a zero il 26 marzo 2017 con gol di Mancuso e Damonte. La Reggiana non fa risultato a San Benedetto del Tronto dallo zero a zero del 17 maggio 2009.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano la Sambenedettese favorita con quota per la vittoria interna fissata a 2.25 da Betclic, mentre Bwin propone a 3.10 l'eventuale pareggio e Bet365 offre sempre a 3.10 la quota per il successo esterno emiliano. Sempre Bet365 propone a 2.50 la quota dell'over 2.5 e a 1.50 la quota dell'under 2.5.

