Santarcangelo Padova/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Santarcangelo Padova streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Dalle 14:30 di oggi pomeriggio, di scena la sfida valevole per il campionato di Serie C

Sirignano, centrocampista Santarcangelo - LaPresse

Inizierà quest’oggi la venticinquesima giornata del Gruppo B del campionato di Serie C, terzo torneo di calcio per importanza in Italia. Dalle ore 14:30 di questo pomeriggio, in quel di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, di scena la sfida fra i padroni di casa omonimi e gli ospiti del Padova. Una sfida molto interessante visto che i Biancoscudati sono la capolista del gruppo in questione, e proveranno a portare a casa i tre punti, approfittando anche del fatto che i riminesi veleggiano nelle zone basse della classifica. Andiamo quindi a vedere le informazioni per la diretta tv streaming, nonché le probabili formazioni del match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida delle ore 14:30 fra il Santarcangelo e il Padova, valevole per il campionato di Serie C, non sarà visibile in diretta televisiva, ne’ sui canali a pagamento, ne’ tanto meno in forma gratuita. Nessuna emittente tv ha infatti deciso di assicurarsi i diritti per l’incontro in questione e di conseguenza, per seguire il match, bisogna utilizzare altri metodi. Quello più semplice è il portale elevensports.it, che permette di acquistare la partita di Santarcangelo di Romagna, pagando una piccola somma. Il sito web trasmetterà ovviamente la gara in diretta streaming, seguibile quindi attraverso lo smartphone, il tablet o il personal computer. Coloro che invece non volessero spendere, potranno seguire aggiornamenti sul match attraverso i principali social network delle due squadre, in particolare Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SANTARCANGELO-PADOVA

Eccoci quindi giunti alla sezione delle probabili formazioni, e partiamo dall’individuare il possibile schieramento della squadra di casa, il Santarcangelo allenato dal noto tecnico Alberto Cavasin. Per la partita di oggi mancherà un solo calciatore, leggasi il centrocampista centrale Riccardo Gaiola, infortunato di vecchia data. E’ ipotizzabile che i gialloblu scendano in campo con la stessa squadra che di recente ha pareggiato con la Fermana in trasferta. Spazio quindi ad un 3-4-3 con Bastianoni a curare la porta, schierato dietro ad una linea difensiva a tre composta da Briganti pilastro centrale, con Maini a destra, e Lesjak (in gol nell’ultimo turno) a sinistra.

A centrocampo, linea mediana formata da Dalla Bona e da Spoljaric, mentre larghi sulle due fasce avremo Sirignano a destra e Semedo a sinistra. Infine il tridente d’attacco, composto da Strkalj punta centrale con Capellini esterno di destra e Piccioni a sinistra. Vediamo quindi l’undici del Padova ottimamente allenato da un altro esperto tecnico come Pierpaolo Bisoli. Anche per i Biancoscudati un solo assente, leggasi il terzino Madonna, out da tempo per la rottura del crociato. Biancorossi in campo con un 4-3-1-2 a rombo, con Guidone e Capello coppia d’attacco, con Belingheri nel classico ruolo di trequartista, mentre Pinzi sarà il vertice basso del rombo di centrocampo. I due intermedi saranno invece occupati da Pulzetti a destra con Cappelletti a sinistra, mentre nel cuore della difesa agirà la coppia formata da Trevisan e Ravanelli. Salviato e Contessa saranno i due terzini, infine in porta ci sarà il numero uno Bindi.

