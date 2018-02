Spal Milan/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spal Milan info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, allo stadio Mazza l’anticipo della 24^ giornata di Serie A

10 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Spal Milan (LaPresse)

Spal Milan sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, sabato 10 febbraio, allo stadio Paolo Mazza di Ferrara e sarà valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2017-2018, in cui i padroni di casa della Spal di Leonardo Semplici ospiteranno il Milan di Gennaro Gattuso. I ferraresi sono tornati in Serie A dopo 49 anni di assenza e al termine di una scalata con doppia promozione dalla Serie C in due stagioni. L’obiettivo della salvezza non sarà facile da raggiungere, come era prevedibile: la Spal sta facendo una figura più che dignitosa, ma avendo vinto appena tre partite si trova attualmente al terzultimo posto con 17 punti. Le squadre che precedono non sono lontane, ma è chiaro che servirà un grande sforzo da qui alla fine del campionato per centrare l’obiettivo: fare risultato oggi contro una big sarebbe un ottimo punto di partenza.

Il Milan nelle ultime settimane sta dimostrando segnali di miglioramento, tuttavia al momento dell’esonero di Vincenzo Montella era settimo (sia pure in coabitazione con altre due squadre) e adesso, passati due mesi, è ottavo. Insomma, l’ottimismo in casa Milan sembra essere dovuto più alla crisi di chi precede - che ha riaperto addirittura una piccola speranza di lottare per il quarto posto - più che agli effettivi miglioramenti di una squadra che è sicuramente uscita dal momento peggiore ma che è ancora lontanissima dalle aspettative estive, soprattutto in attacco. Ecco perché la partita di oggi è una di quelle da vincere, senza se e senza ma.

SPAL MILAN, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spal Milan verrà trasmessa in diretta tv sia dai canali della televisione satellitare sia da quelli del digitale terrestre: l’appuntamento per questo pomeriggio è dunque sia su Sky Calcio 1 sia su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Paolo Mazza anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL MILAN

Parlando delle probabili formazioni di Spal Milan, per quanto riguarda i padroni di casa sottolineiamo innanzitutto che Vicari è squalificato e per sostituirlo il favorito è Salamon, per affiancare Cionek e Felipe nel terzetto davanti a Meret. A centrocampo Viviani in cabina di regia affiancato dalle due mezzali Kurtic e Grassi, accomunati dai trascorsi all’Atalanta. L’esterno destro sarà sicuramente Lazzaro, qualche dubbio in più sulla corsia mancina, dove il favorito comunque dovrebbe essere Mattiello. Infine l’attacco, dove l’ex Paloschi dovrebbe affiancare Antenucci, ma anche Floccari è un’ipotesi molto credibile. Nel Milan è squalificato Calabria, dunque Rodriguez agirà da terzino sinistro al fianco di Abate a destra, Bonucci e Romagnoli davanti a Gigio Donnarumma. A centrocampo sicuri del posto Kessié e Bonaventura (a proposito di centrocampisti ex Atalanta…), Biglia dovrebbe essere il regista ma Montolivo è un’opzione ancora possibile. Infine il solito enigma attacco, dove la certezza è Suso mentre Cutrone e André Silva - Kalinic è indisponibile - si giocano il posto da prima punta e Calhanoglu e Borini quello da ala sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole agli ospiti per questa partita fra Spal e Milan, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che non ha dubbi nell’indicare i rossoneri come favoriti: il segno 2 che indica naturalmente una vittoria esterna del Milan pagherebbe appena 1,80 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e soprattutto per la vittoria casalinga della Spal, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,55 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 4,50.

© Riproduzione Riservata.