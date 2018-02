Spezia-Venezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Spezia Venezia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio "Alberto Picco"

Spezia Venezia, diretta dall'arbitro Pezzuto e in programma questo pomeriggio allo stadio “Alberto Picco” alle ore 15, è uno dei principali appuntamenti in cartellone per la 25esima giornata di Serie B, ovvero la quarta del girone di ritorno: la sfida tra la compagine ligure guidata da Fabio Gallo e quella lagunare di Filippo Inzaghi vede di fronte due delle formazioni accreditate in estate per conquistare un posto al sole nei play-off per salire in massima serie. E al momento i bianconeri e gli arancioneroverdi stanno rispettando le attese, anche se con qualche scivolone di troppo: ecco perché questi 90 minuti saranno decisivi per cercare di non perdere ancora terreno rispetto a chi sta davanti.

Infatti, al momento Spezia e Venezia si trovano proprio ai margini di quella stessa zona play-off che, in determinate condizioni, potrebbe portarle a lottare per l’ultimo posto utile in Serie A a maggio. Per quanto riguarda l’undici di Fabio Gallo, la classifica parla di un non esaltante decimo posto (a quota 34 punti), ma a sole 4 lunghezze dal Cittadella che è quarto; dunque, con una graduatoria così corta è lecito ancora sperare. Sul versante invece degli ospiti, Filippo Inzaghi affronta questa trasferta forte del suo settimo posto, ma con un solo punto in più degli spezzini: dunque, sia per non perdere punti rispetto a chi precede, sia per evitare un fastidioso sorpasso, l’obiettivo è quello di evitare uno scivolone sul terreno del “Picco” e tornare in laguna con almeno un pareggio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia Venezia verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 8, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Picco anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Vediamo come si presentano Spezia e Venezia a questo importante appuntamento del weekend, per quello che indubbiamente è uno dei match-clou del 25esimo turno. Lo Spezia di Gallo è reduce dall’importante successo maturato sul campo dell’Entella (0-1) nel derby ligure dello scorso sabato, mentre in precedenza il ruolino di marcia parla di due vittorie, due pareggi (contro le quotate Parma e Palermo) e un solo KO, rimediato il 27 gennaio a Carpi (2-1). La formazione di Inzaghi, dal canto suo, nell’ultimo turno ha battuto per 3-1 il Bari in un’altra sfida-chiave con una pretendente alla promozione (3-1): la vittoria fa peraltro il paio con l’1-0 rifilato solo sette giorni prima al Cesena, sempre in casa, e che aveva posto fine a un periodo di magra, nel corso del quale i lagunari erano stati capaci di racimolare solo 5 punti in 8 uscite (frutto di 5 pareggi e ben 3 inattesi KO).

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA VENEZIA

Andiamo a scoprire quali potrebbero essere le scelte rispettivamente di Fabio Gallo e Filippo Inzaghi in vista di Spezia-Venezia, snodo importante nel campionato di entrambe. In casa bianconera si va verso una conferma del 4-3-1-2 a rombo: infatti, in porta sarà confermato Di Gennaro, protetto da una linea difensiva a quattro che vedrà schierati, da destra a sinistra, De Col, terzi, Giani e Augello. A centrocampo, Bolzoni dirigerà le manovre da vertice basso, affiancato da Mora e Pessina, mentre Palladino agirà da vertice alto o trequartista alle spalle della coppia formata da Marilungo e Granoche.

I veneti di Inzaghi invece dovrebbero rispondere col solito 3-5-2 d’ordinanza in cui Audero difenderà i pali dietro un pacchetto difensivo a tre, nel quale giostreranno Domizzi, Modolo e Andelkovic. A centrocampo, Pinato, Falzerano e Stulac faranno da diga centrale con Garofalo e Bruscagin larghi sulle fasce; infine, l’attacco vedrà Zigoni al fianco di Geijo.

LA CHIAVE TATTICA

Uno dei possibili temi tattici della sfida tra lo Spezia di Gallo e il Venezia di Inzaghi sarebbe stato probabilmente il confronto tra una delle più letali coppie d’attacco della categoria (Gilardino-Granoche) e la difesa veneta, addirittura la terza meno battuta finora della cadetteria. Tuttavia, l’assenza del campione del mondo classe ’82 farà sì che l’inossidabile “Diablo” uruguaiano avrà il non certo prolifico Marilungo accanto nell’assalto a una retroguardia guidata da Domizzi, altra vecchia volpe con tanti anni di esperienza di A e che è uno dei perni su cui è costruita la solidità degli arancioneroverdi.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco un rapido sguardo ai pronostici in vista di Spezia-Venezia e alle proposte delle agenzie di betting: i favori sembrano andare ai bianconeri di casa (Intralot dà a 2.30 il segno “1”) anche se di poco, visto che un’eventuale affermazione esterna dei lagunari renderebbe 3.95 volte la posta giocata con BetFlag; per chi volesse puntare sul pareggio, Bet365 quota a un interessante 3.00 il segno “X”. Per chi ama scommettere invece su Under e Over, ecco che la prima evenienza è data a 1.45 su Sisal Matchpoint, mentre una gara ricca di gol (almeno tre) è quotata a 2.85 da Eurobet.

