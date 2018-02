Sudtirol Gubbio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Sudtirol Gubbio streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Torna il campionato di Serie C, dalle ore 14:30 in programma il match per il Girone B

Dopo l’anticipo di ieri relativo al Gruppo C, proseguirà quest’oggi la venticinquesima giornata del campionato di Serie C, con diverse sfide in programma. Focalizziamoci in particolare sul match delle ore 14:30 di oggi pomeriggio, la gara fra il Sudtirol e il Gubbio in programma allo stadio Druso di Bolzano. Sudtirol al settimo posto assoluto in classifica, a quota 31 punti e in piena zona playoff, mentre il Gubbio si trova in quattordicesima posizione, a quota 24 punti, a sole due lunghezze di distanza dalla zona retrocessione, delimitata dal Teramo. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni del match, ma prima, le informazioni per la diretta tv streaming dell’incontro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per seguire la partita fra il Sudtirol e il Gubbio, di scena questo pomeriggio dalle ore 14:30, non si potrà sfruttare la propria televisione. Nessun canale si è infatti assicurato i diritti tv per l’incontro dello stadio di Bolzano, e l’unico modo per guardarlo sarà in diretta streaming attraverso il personal computer, o eventualmente il tablet e lo smartphone. Ciò che bisognerà fare sarà collegarsi all’indirizzo elevensports.it, selezionare l’evento desiderato dal portale, e acquistarlo in cambio di una piccola somma. Tutti gli altri, invece, potranno seguire aggiornamenti sul corso del match attraverso le pagine ufficiali Facebook e Twitter delle due società calcistiche in questione.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SUDTIROL-GUBBIO

Andiamo quindi a scoprire le probabili formazioni che schiereranno i due tecnici, cominciando dall’undici che ha in mente l’allenatore del Sudtirol, l’ex calciatore Paolo Zanetti, appena 35enne. Buone nuove in casa bolzanina, visto che non si registrano assenze per infortunio ne tanto meno per squalifica. Spazio quindi all’undici titolare, un 5-3-2 molto difensivo composto da Constantino e Gyasi coppia d’attacco, con il capitano Fink schierato in posizione più avanzata, nel ruolo di classico trequartista dietro le punte, mentre sulla mediana agiranno Berardocco a destra con Broh a sinistra. Infine la difesa, molto nutrita, con in mezzo il pilastro Sgarbi, affiancato dagli altri due centrali, leggasi Vinetot sulla sinistra, ed Erlic a destra. Infine le due fasce, che saranno occupate da Baldan e Frascatore. In porta andrà il numero uno Offredi. Scopriamo a questo punto anche la probabili formazione degli ospiti del Gubbio, compagine umbra allenata da Dino Pagliari. Un solo assente per i nero-verdi, leggasi il giovane centrale di difesa, Fontanesi, out per la rottura del legamento. Gli ospiti dovranno disporsi in campo con un compatto 4-4-1-1 con Volpe a curare la propria porta, schierato a ridosso di una linea difensiva a quattro formata da Kalombo terzino di destra, Burzigotti e Piccinni in mezzo, e Paolelli sulla fascia mancina. A centrocampo, Ricci e Sampietro agiranno in mediana, con Valagussa a destra e Malaccari a sinistra, che avranno il compito di allargare il gioco sulle due fasce. Infine l’attacco, dove agirà il capitano Marchi in posizione di punta più avanzata, spalleggiato da Casiraghi.

