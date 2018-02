Ternana-Entella/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ternana Entella info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio "Libero Liberati"

Ternana, la curva dello stadio "Liberati" (LaPresse)

Ternana-Entella, diretta dall'arbitro Nasca e match valido per la 25esima giornata del campionato di Serie B (quarto turno del girone di ritorno), è in programma questo sabato alle ore 15 presso lo stadio “Libero Liberati” di Terni: a sfidarsi ci saranno due compagini che, per opposti motivi, non navigano in buone acque e quindi sono alla disperata ricerca di punti per invertire il trend negativo: infatti, i rossoverdi umbri e i liguri si trovano in piena zona retrocessione, anche se nel caso dei primi era stato messo in conto un altro anno di sofferenze, mentre per gli ospiti, dopo le due ultime stagioni vissute ai margini della zona-promozione, quest’anno si prospetta una dura lotta per non retrocedere.

Infatti, alla vigilia della sfida che questo sabato le vedrà opposte, Ternana ed Entella si trovano rispettivamente al ventiduesimo (e ultimo) posto in graduatoria e al diciannovesimo. Per quanto riguarda i padroni di casa allenati da Ferruccio Mariani, tecnico della Primavera da poco subentrato a Sandro Pochesci, il bilancio parla di soli 22 punti raccolti in 24 uscite ad una media di meno di un punto a gara: è anche vero però che la classifica e molto corta e con quella che sarebbe la quarta vittoria in questo torneo la Ternana non solo passerebbe direttamente dal ventiduesimo al diciannovesimo posto ma scavalcherebbe la stessa Entella. Gli ospiti infatti hanno al momento solo due lunghezze di vantaggio sugli umbri (24 punti frutto di 5 vittorie, 9 pareggi e 10 sconfitte) e devono assolutamente fare risultato al “Liberati” proprio per evitare questo sorpasso: inoltre, vincendo la formazione di Alfredo Aglietti avrebbe la chance di tirarsi provvisoriamente fuori dalle sabbie mobili e rifiatare un po’.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ternana Entella verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Calcio 9, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Liberati anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Quale è lo stato di “salute” di Ternana ed Entella alla vigilia di questo importante match che assume tutti i crismi di uno scontro-salvezza difficilmente preventivabile in estate? I rossoverdi sono reduci da una pesante ma rocambolesca sconfitta sul campo di un Cesena (4-3) che, con quei tre punti, ha staccato proprio gli umbri: in precedenza, c’erano state tre sconfitte, tre pareggi e una sola vittoria nell’arco di sette partite, con l’unico sorriso arrivato nel 4-3 casalingo rifilato alla Pro Vercelli. Dal canto suo, l’Entella non sta molto meglio dato che lo scorso sabato è arrivato un brutto KO interno (0-1) nel derby tutti ligure con lo Spezia: quella sconfitta, peraltro, aveva fatto seguito al 2-0 subito solo sette giorni prima sul terreno del Perugia, mentre per risalire all’ultima vittoria dei biancocelesti bisogna tornare al 28 dicembre, quando i padroni di casa hanno inflitto un 2-1 ai danni del Novara.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA ENTELLA

Quali saranno le mosse tattiche e gli undici scelti da Ferruccio Mariani e Alfredo Aglietti, rispettivamente allenatori di Ternana ed Entella? Sul fronte rossoverde, dopo lo sfortunato esordio, è probabile che il neo-tecnico si affidi a un 4-3-3 però molto abbottonato e in cui Plizzari giocherà tra i pali: davanti a lui ecco una difesa a quattro in cui figureranno Valjent, Gasparetto, Ragione e Favalli; in mezzo al campo, Signori e Angiulli giocheranno accanto a Defendi, mentre in attacco Tremolada e Statella proveranno ad assistere la punta Montalto.

I liguri dovrebbero scendere in campo con un 4-3-3 molto simile a quello degli avversari e in cui Iacobucci sarà confermato in porta, protetto da una linea difensiva formata, da destra a sinistra, da Brivio, Cremonesi, Ceccarelli e Belli; in mediana Di Paola dirigerà le operazioni assieme ad Acapora ed Eramo. Infine, il reparto avanzato vedrà La Mantia al centro del tridente, completato da Gatto e De Luca.

LA CHIAVE TATTICA

Quale sarà uno dei “motivi” tattici più interessanti del confronto tra Ternana ed Entella? Indubbiamente, dato che si affronteranno due compagini che non presentano grosse individualità e, anzi, vengono pure da un periodo piuttosto negativo, è probabile che da una parte Mariani punterà su una solida organizzazione difensiva, col suo 4-3-3 pronto a diventare un 4-5-1 più guardingo in fase di non possesso, mentre sull’altro fronte Aglietti potrebbe decidere di schierare un tridente più propositivo in cui si spera nei gol di La Mantia, solo 8 “centri” finora ma che ne fanno il bomber dei liguri.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda invece il versante delle scommesse e dei pronostici, in vista di Ternana-Entella i bookmakers sembrano orientati a puntare decisamente sulla vittoria dei padroni di casa, anche se è proposta a quote decisamente alte: Unibet, ad esempio, quota a 2.40 il segno “1”, laddove la possibile vittoria ospite è data a 3.45 da Eurobet; il pareggio, risultato che appare molto probabile e che potrebbe essere preso in considerazione dagli scommettitori come ottimo moltiplicatore renderebbe 3.20 volte la giocata con Sisal Matchpoint. Infine, per chi ama puntare su Under e Over, è da tenere in considerazione la proposta di Unibet che quota a 1.76 la possibilità che la gara finisca con meno di tre gol (Under), mentre l’altra eventualità è data a 2.10 sempre da Sisal Matchpoint.

© Riproduzione Riservata.