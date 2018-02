Tolosa Psg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (25a giornata Ligue 1)

Tolosa Psg, streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (25a giornata Ligue 1). I parigini voleranno a Tolosa per affrontare gli omonimi padroni di casa

Unai Emery, allenatore PSG - LaPresse

Con Tolosa Psg prosegue la 25esima giornata del campionato di calcio francese, la Ligue 1 2017-2018. Dopo l’anticipo di ieri fra il St. Etienne e l’Olympique Marsiglia, oggi le danze verranno aperte dal Paris Saint Germain di Neymar e Cavani. Dalle ore 17:00 di questa sera la squadra allenata da Unai Emery volerà a Tolosa per sfidare gli omonimi padroni di casa. Una partita che vede, almeno sulla carta, il PSG fortemente favorito, con i parigini che guidano dalla prima giornata la classifica, in vetta a quota 62 punti, a più undici rispetto al Marsiglia, mentre il Tolosa occupa il 15esimo posto in classifica, a quota 26. Andiamo quindi a vedere le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni del match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida fra il Tolosa e il Paris Saint Germain, come ogni incontro dei parigini, sarà trasmessa in diretta televisiva. Attenzione però, perché non tutti potranno seguire il match, ma solamente gli abbonati alla tv meneghina Mediaset Premium, che si è assicurata appunto in esclusiva i diritti per il campionato di calcio francese 2017-2018. Per vedere la gara non dovrete fare altro che sintonizzarvi dalle ore 17:00 sul canale Premium Sport 2, e gustarvi lo spettacolo. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di fruire del match anche attraverso la diretta streaming, con l’app dedicata, Premium Play, per visionare l’incontro attraverso il telefonino, il personal computer o il tablet. Per tutti gli altri, ci sarà la possibilità di seguire gli aggiornamenti tramite i noti social network delle due squadre, in particolare Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TOLOSA-PSG

Eccoci quindi giunti alle probabili formazioni dell’incontro di questa sera, ed iniziamo dal Tolosa padrone di casa, allenato dal francese Debeve. Nessun giocatore assente per infortunio o squalifica, quindi i bianco viola saranno al gran completo per la delicatissima sfida contro il Paris Saint Germain. Spazio ad un 4-2-3-1 con Lafont che si schiererà fra i pali, dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Yago nel ruolo di terzino di destra, con Sylla sulla fascia mancina, mentre in mezzo agirà la coppia di centrali composta da capitan Diop e Amian. A centrocampo, invece, linea mediana formata dal duo Sangaré e Cahuzac, mentre in zona più avanzata avremo Imbula schierato nel classico ruolo di trequartista dietro alle due punte, con Jean esterno di destra e Durmaz sulla fascia mancina. La prima punta sarà infine il numero 9 Sanogo. Vediamo anche l’undici del PSG che Unai Emery dovrebbe mandare in campo per la trasferta di Tolosa. Assente il solito Thiago Motta, ed out anche Ben Arfa e il centrocampista Draxler, quest’ultimo fermato per un problema alla schiena. Sempre fuori infine anche Dani Alves, che sconterà la sua seconda giornata di squalifica. Spazio al solito 4-3-3 con Cavani, Neymar e Mbappe classico tridente d’attacco. A centrocampo, vista l’assenza di Draxler, Lo Celso in cabina di regia con il supporto di Verratti e Rabiot, mentre la difesa sarà formata da Kurzawa e Meunier, schierati rispettivamente sulla corsia di sinistra e destra, con Thiago Silva e Marquinhos in mezzo, a schermo del portiere Areola.

© Riproduzione Riservata.