Tottenham-Arsenal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (27a giornata)

Tottenham-Arsenal, streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (27a giornata Ligue 1). Dalle ore 13:30 di oggi, di scena il big match del White Hart Lane

Arsene Wenger, allenatore Arsenal - LaPresse

E’ il North London Derby, la stracittadina del nord di Londra, e stiamo parlando precisamente di Tottenham-Arsenal. Quella in programma alle ore 13:30 di quest’oggi è senza dubbio una delle gare più attese e storiche dell’intero campionato britannico, e giunge alla 27esima giornata del torneo 2017-2018. Un appuntamento importante non soltanto per il probabile spettacolo che il match offrirà, quanto perché sarà significativo dal punto di vista della classifica. Gli Spurs sono infatti al quinto posto assoluto, a quota 49 punti, ma più avanti troviamo Liverpool e Chelsea a 51 e 50. Gunners che invece inseguono a quota 45, e una vittoria sarebbe importante anche per l’umore. Andiamo quindi a vedere le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni del match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La sfida fra il Tottenham e l’Arsenal delle ore 13:30 di oggi, sarà visibile in diretta tv, ma soltanto a pagamento. Sky Sport si è infatti assicurato i diritti in esclusiva della Premier League 2017-2018 e fra i tanti match trasmetterà appunto anche l’incontro di oggi del White Hart Lane. Per seguire la supersfida non dovrete fare altro che collegarvi all’orario indicato sul canale Sky Sport 3. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di utilizzare l’app Sky Go, anche in questo per i soli abbonati, per la diretta streaming del match: potrete così seguire Tottenham-Arsenal attraverso il vostro smartphone, tablet o pc. Tutti gli altri dovranno accontentarsi degli aggiornamenti che le due squadre pubblicheranno sui rispetti social network, in particolare, Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TOTTENHAM-ARSENAL

Andiamo a scoprire le probabili formazioni dell’incontro di oggi, partendo dall’undici che dovrebbe schierare Pochettino, tecnico del Tottenham. Iniziamo dall’elenco degli assenti, ovvero, il centrale di difesa Alderweireld, il terzino sinistro Rose, e infine il 22enne centrocampista centrale Winks. Spurs che dovrebbero riproporsi con lo stesso undici che nello scorso turno ha pareggiato per due a due contro il Liverpool. Spazio quindi ad 4-2-3-1 con Harry Kane solita prima punta avanzata, spalleggiato da Eriksen nel ruolo di trequartista puro, con Son esterno di destra e Alli sulla fascia mancina. A centrocampo, sulla linea mediana, spazio alla coppia composta da Dier e Dembelé, mentre in difesa avremo Vertonghen e Sanchez al centro, con Trippier terzino di destra e Davies sulla fascia di sinistra. In porta, infine, il solito capitano Hugo Lloris. Vediamo anche come si dovrebbe disporre in campo l’Arsenal di Wenger. Anche in questo caso partiamo dagli assenti, e nella lista degli indisponibili figura il solo Santi Cazorla, out da inizio stagione. Gunners reduci dal grande successo contro l’Everton per 5 a 1, e Wenger dovrebbe di fatto confermare quell’undici. Spazio quindi ad un 4-1-4-1 con Cech in porta, difesa a quattro composta da Bellerin sull’out di destra, Mustafi e Koscielny in mezzo, e Monreal invece sulla fascia sinistra. A centrocampo, Xhaka nel ruolo di metronomo e mediano, con Ozil e Ramsey in posizione più avanzata, e Mkhitaryan e Iwobi larghi sulle due fasce. Infine la prima punta che sarà Aubameyang, neo-acquisto di lusso di questo mercato di riparazione. Solo panchina per Lacazette.

