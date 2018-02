Video/ Bisceglie Lecce (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata)

Video Bisceglie Lecce (1-2): highlights e gol della partita (Serie C 25^ giornata). La capolista vince in trasferta il derby pugliese: le immagini salienti

Video Bisceglie Lecce (LaPresse)

Il derby tra il Bisceglie e la capolista Lecce sorride agli ospiti, vittoriosi per 1-2, ma nella prima frazione delude le aspettative. In quarantacinque minuti di gioco si registra solo l'ottima occasione per i padroni di casa, che con Montinaro, bravo ad eludere la marcatura del diretto avversario, riesce a liberarsi del marcatore e servire Giron sulla fascia che crossa in area, Perucchini salva tutto in uscita. Sul proseguimento ancora Giron che prova il tiro dalla distanza, si distende il portiere giallorosso e sventa il pericolo. Per il resto si registrano tanti calci d'angolo che non portano i frutti sperati, l'arbitro manda le due compagini negli spogliatoi sullo zero a zero.

SECONDO TEMPO

Seconda frazione che inizia con i fuochi d'artificio. La capolista sblocca il match al 47'. Torromino, servito sulla fascia, batte Crispino con la difesa completamente ferma in attesa che il direttore di gara interrompesse l'azione per fuorigioco. Pronta risposta del Bisceglie con Markic. Cross al centro, Markic su una dormita difensiva giallorossa si fa trovare pronto e punisce Perrucchini. Il match sembra andare verso il pareggio fino a quando non si accende Andrea Saraniti, ex attaccante della Virtus Francavilla. Costa Ferreira vince un doppio rimpallo, con la sfera che finisce sui piedi di Saraniti; il centravanti se la porta sul suo piede forte per battere il portiere avversario. Per il Bisceglie non c'è più tempo per recuperare dopo una prestazione comunque gagliarda. La capolista Lecce espugna anche il campo del Bisceglie e appare destinata alla promozione in serie B visto il ruolino di marcia inarrestabile.

