Video/ Fiorentina-Juventus (0-2): highlights e gol della partita (Serie A 4^ giornata)

Video Fiorentina Juventus (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita, giocata al Franchi e valida nella 24^ giornata del Campionato di Serie A.

10 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Fiorentina Juventus (LaPresse)

Juventus brava ma anche fortunata: stasera al Franchi la Dea Bendata ha dato comunque una grossa mano ai bianconeri, vedi il rigore concesso in un primo momento alla Fiorentina e poi annullato dagli assistenti al VAR per un fuorigioco di Benassi che rimane comunque dubbio per il tocco di Alex Sandro che in scivolata ha comunque urtato il pallone, e a rigor di regolamento in questo caso il numero 24 viola sarebbe tornato in gioco. Senza tralasciare poi il palo colpito da Gil Dias a pochi minuti dall'intervallo, con un sinistro angolato l'ala portoghese era riuscita a trafiggere anche Buffon che poi è stato graziato dal legno su cui è andato a sbattere quello che poteva essere il pallone dell'1 a 0 che assieme al penalty avrebbe dato una fisionomia completamente diversa alla partita. Nella ripresa, sul punteggio ancora sullo 0-0, alla Vecchia Signora è bastata la punizione di Bernardeschi per prenotare i tre punti, con il solito Higuain a mettere la partita in ghiaccio a tempo quasi scaduto. Dopo la tripletta al Sassuolo l'attaccante argentino va ancora in gol agganciando Dybala a quota 14 reti nella classifica marcatori, inoltre la Juve si conferma sempre più miglior attacco della Serie A con 61 gol in 24 gare, cifre davvero pazzesche e seconde solamente a quelle di Manchester City, Paris SG e Barcellona, tre autentiche corazzate dalle quali molto probabilmente uscirà quella che trionferà in Champions League. Nona sconfitta in campionato per la compagine di Pioli che nonostante una buona prestazione non ha saputo fare punti, per il tecnico di Parma la Juventus si conferma una bestia nera e un autentico tabù, i viola restano dunque nella parte destra della classifica e non si avvicinano alle posizioni che contano per la qualificazione in Europa League.

LE DICHIARAZIONI

Subito dopo il triplice fischio Gonzalo Higuain ha rilasciato una breve dichiarazione davanti alle telecamere di Sky Sport: "Non è mai facile vincere, oggi non siamo stati brillanti ma queste partite sono sempre ostiche da giocare, tre punti importantissimi in chiave scudetto. Sono molto contento per Bernardeschi, mi aspettavo che stasera facesse qualcosa di importante".

Ai microfoni di Sky Sport, nel post-gara, è intervenuto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri: "Tre punti pesanti, complimenti ai ragazzi e anche alla Fiorentina che ci ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo dove non abbiamo creato superiorità numerica dentro il campo. In ogni caso non ci sono state molte occasioni da entrambe le parti, non ci siamo scomposti anche nei momenti più difficili e nella ripresa è venuta fuori un'altra partita. Avevo bisogno di un giocatore che saltasse l'uomo e giocasse di più tra le linee, per questo ho inserito Douglas Costa sacrificando un centrocampista. Mandzukic sta bene, ha preso solamente una botta, non dovrebbe essere niente di particolare".

Le parole di Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport: "Il nostro campionato non finisce certo stasera, quella contro la Juventus è sempre una partita particolare per questa città, ora dobbiamo mantenere l'obiettivo di migliorare il rendimento del girone d'andata. Abbiamo dei buoni giocatori, dobbiamo solamente trovare le motivazioni dentro di noi. Ai bianconeri abbiamo concesso pochissimo, non siamo stati fortunati e abbastanza bravi nello sfruttare le occasioni create, potevamo essere più pericolosi, è stata una partita equilibrata e bastava un episodio per deciderla. Noi siamo una squadra che predilige manovrare da dietro cercando poi di trovare spazi portando palla nella metà campo avversaria, anche stasera siamo riusciti a creare qualche pericolo, purtroppo alla prima vera occasione la Juve ci ha fatto gol".

FIORENTINA JUVENTUS, GOL E HIGHLIGHTS: IL VIDEO DELLA PARTITA

