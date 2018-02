Arezzo Alessandria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arezzo Alessandria: streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del girone A di Serie C. Grande momento per i piemontesi

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Arezzo Alessandria, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Arezzo Alessandria, che sarà diretta dal signor Federico Dionisi, si gioca alle ore 14:30 di domenica 11 febbraio ed è valida per la venticinquesima giornata nel campionato di Serie C 2017-2018. Siamo nel girone A: le due squadre sono separate da due punti in classifica e puntano ad una posizione nei playoff, allargati dalla scorsa stagione. Davanti c’è l’Alessandria, che dopo un inizio di stagione pessimo ha saputo cambiare passo grazie al cambio di allenatore e aspira a prendersi quello che lo scorso anno aveva perso in maniera incredibile, vale a dire la promozione; per l’Arezzo essere oggi in corsa per i playoff è quasi un miracolo, viste le difficoltà di una società che non ha dato certezze sul futuro. Difficoltà che avevano anche portato alla possibilità di uno sciopero dei calciatori; per adesso la situazione sembra rientrata, ma già la prossima settimana potrebbe esserci uno scenario tale da portare all’addio del presidente. Sia come sia, si gioca e i toscani vogliono i tre punti per non lasciare nulla di intentato sul campo; li vuole però anche l’Alessandria, che cerca di proseguire nel suo grande momento per avvicinare le prime posizioni della classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Arezzo Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre accade per le partite di Serie C, la visione è possibile solo con il servizio che il portale elevensports.it offre in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per abbonarsi alla piattaforma sarà necessario pagare una quota; il sito è raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo sportube.tv, e fornisce tutte le partite della stagione di terza divisione, non solo quelle di campionato ma anche quelle di Coppa Italia.

IL CONTESTO

Marco Matteoni, presidente dell’Arezzo, è stato chiaro: i pagamenti con scadenza al prossimo venerdì saranno onorati. Poi, si vedrà: il patron ha ricordato le promesse di aiuto da parte di alcuni imprenditori e spera che la parola data sia mantenuta, in caso contrario potrebbe anche lasciare la squadra e portare dunque a una situazione di totale incertezza. Sul campo la squadra è encomiabile: nelle ultime otto partite giocate ha vinto tre volte e si è anche presa due pareggi, continuando a correre per quei playoff che lo scorso anno aveva giocato da grande protagonista e che in questa stagione sarebbero invece una sorta di miracolo sportivo. L’Arezzo fa meglio in trasferta, ma al Comunale ha comunque vinto 4 volte segnando 16 gol in 12 partite. L’Alessandria aveva ottenuto 12 punti nelle prime 15 giornate; nelle ultime sette ne ha infilati 19, vincendo sei partite consecutive e fermandosi soltanto la scorsa domenica, contro il Siena. Un cambio di passo devastante: merito di Michele Marcolini, che dopo aver perso a Piacenza la gara di esordio ha aperto una serie di successi che ha riportato i grigi in zona playoff e, soprattutto, ha aumentato esponenzialmente la fiducia del gruppo. La squadra doveva solo dimenticare il crollo dello scorso anno, perchè sulla carta ha tutto per la promozione; già oggi si trova a soli tre punti dal quinto posto, difficile che possa insidiare le prime quattro posizioni (di certo non la prima) ma nel calcio mai dire mai, soprattutto avendo visto quello che è in grado di fare in questo periodo.

PROBABILI FORMAZIONI AREZZO ALESSANDRIA

Massimo Pavanel dovrebbe schierare il suo Arezzo con lo stesso undici che ha pareggiato a Lucca: davanti al portiere Perisan una linea con Della Giovanna (scuola Inter) schierato al centro tra Varga e Muscat che gli daranno una mano, importante il contributo degli esterni che dovranno fare tutta la fascia e che saranno Luciani e Sabatino. Al centro del campo Yebli si dispone in cabina di regia; come mezzali ci saranno invece Foglia e Benucci. Davanti ci si affida all’esperienza: Cutolo, 5 gol in campionato, affianca un Davide Moscardelli già capace di raggiungere la doppia cifra (11 gol) e che continua a essere il vero leader della squadra toscana. Nell’Alessandria è squalificato Felice Piccolo, dunque Blanchard dovrebbe prenderne il posto affiancando Giosa al centro della difesa; sugli esterni Celjak e Fissore, in porta giocherà Vannucchi. A centrocampo il veterano Gazzi, che ha giocato tante partite in Serie A, sarà posizionato da schermo arretrato rappresentando un punto di riferimento per tutti; Nicco e Gatto giocano in posizione più avanzata, ma di fatto possono scalare a formare un 4-3-3 nel quale Pablo Gonzalez e Sestu (in ballottaggio con Fischnaller, 5 gol in questo campionato) andrebbero a completare il tridente agendo sugli esterni, e affiancando Chinellato che sarà comunque la prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Il grande momento dell’Alessandria, per distacco la squadra più in forma nel girone A di Serie C, non lascia dubbi circa la squadra favorita: per l’agenzia di scommesse Snai la quota per il segno 2 che accompagna il successo esterno dei piemontesi vale 2,40 contro il 2,85 posto sul segno 1, per la vittoria dell’Arezzo. C’è comunque equilibrio, e anche il segno X che dovrete giocare in caso di pareggio non si discosta troppo dalle possibilità di affermazione dell’una o dell’atra squadra: in questo caso il vostro guadagno sarebbe infatti di 3,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

