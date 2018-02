Casertana-Trapani/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Casertana-Trapani: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Padroni di casa sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere.

11 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Casertana-Trapani, LaPresse

Casertana-Trapani, diretta dal signor Marchetti di Ostia Lido, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide di apertura della venticinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Lo spartito del campionato sembra consolidato per entrambe le squadre in questa fase della stagione. La Casertana è sempre invischiata nella lotta per non retrocedere nel girone C del campionato di Serie C. Una sconfitta in casa contro l'Andria e, dopo il turno di riposo, il pari contro l'Akragas non hanno di certo fatto iniziare ai Falchetti nel migliore dei modi il 2018. La classifica resta pesante, campani in piena zona play out a quota ventidue punti, seppur ad una sola lunghezza dal Fondi e dalla salvezza diretta. Sono quaranta invece i punti in classifica di un Trapani che, pur fermo per il turno di riposo domenica scorsa, ha visto consolidarsi il proprio terzo posto in classifica, visto che alle spalle dei siciliani tutte le concorrenti hanno pareggiato.

Certo, il Catania secondo dista ora otto lunghezze ed il Lecce primo della classe ben dodici, ma l'impressione è che con la giusta continuità la squadra di Alessandro Calori possa almeno essere sicura di blindare la terza piazza. In campionato la Casertana ha vinto solamente due delle ultime dieci sfide disputate in casa, l'11 novembre contro la Paganese ed il 23 dicembre contro il Catanzaro. Il Trapani è però reduce da due sconfitte consecutive in trasferta, visto che prima di cadere in casa della Sicula Leonzio alla ripresa del campionato, i granata erano scivolati a Cosenza in Coppa Italia.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Sui canali in chiaro o a pagamento non sarà prevista la diretta tv della partita Casertana Trapani, gli abbonati o coloro che acquisteranno il singolo evento sul portale elevensports.it potranno invece seguire la diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI CASERTANA TRAPANI

Le probabili formazioni che si fronteggeranno allo stadio Pinto di Caserta. Padroni di casa con una difesa a tre schierata con Lorenzini, Rainone e il ceko Polak davanti all'estremo difensore Forte. D'Anna sarà l'esterno laterale di destra e Pinna l'esterno laterale di sinistra, con De Rose e De Marco che si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, tridente offensivo con Padovan, Turchetta e Carriero schierati dal primo minuto. Risponderà il Trapani con Furlan in porta alle spalle della difesa a tre con Drudi, Pagliarulo e Visconti schierati titolari, mentre Scarsella, Palumbo e Corapi si muoveranno nella zona centrale di centrocampo. Marras sarà schierato come esterno laterale di destra e Rizzo come esterno laterale di sinistra, in attacco il brasiliano Reginaldo farà coppia con Murano.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 3-4-3 della Casertana ed il 3-5-2 del Trapani. Nel match d'andata il Trapani ha avuto la meglio sulla Casertana con il punteggio di due a uno, grazie alle reti di Minelli e Reginaldo che avevano ribaltato l'iniziale vantaggio campano siglato da Alfageme.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote per le scommesse sul match vedono il Trapani favorito nonostante il fattore campo avverso, con vittoria esterna siciliana quotata 2.05 da Betclic, mentre Bwin offre a 3.05 la quota del pareggio e la quota per la vittoria interna della Casertana viene offera a 3.60 da Bet365, con quest'ultima agenzia di scommesse che offre a 2.14 la quota per l'over 2.5 e a 1.66 la quota per l'under 2.5.

© Riproduzione Riservata.