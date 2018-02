Catania-Cosenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania-Cosenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Dopo aver blindato la seconda piazza gli etnei danno la caccia al Lecce capolista.

11 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Catania-Cosenza, LaPresse

Catania-Cosenza, diretta dal signor Sozza di Seregno, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della venticinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Dopo la vittoria interna contro la Virtus Francavilla, gli etnei sono passati anche in casa dell'Andria con un secco due a zero firmato dalle reti di Ripa e Mazzarani nel secondo tempo: gol che hanno garantito agli etnei di restare nella scia del Lecce capolista, che a sua volta al comando del girone C di Serie C continua però a non perdere un colpo, ritrovandosi sempre con quattro punti di vantaggio sui rossoazzurri.

A più otto dal Trapani terzo, la squadra di Cristiano Lucarelli vede quasi blindata la seconda piazza, e non farà calcoli per lanciarsi all'inseguimento della promozione diretta. Di fronte ci sarà per un Cosenza che, pur avendo rallentato la sua marcia nelle ultime due settimane con due pareggi ottenuti contro Andria e Siracusa, è ancora nel pieno di una serie positiva che ha visto di fatto i silani inanellare ben undici risultati positivi tra campionato (nove) e Coppa Italia (due). Il Cosenza non perde dalla trasferta di Catanzaro del 19 novembre scorso, e in classifica al momento divide la sesta piazza col Matera a quota trentaquattro punti, ma a una sola lunghezza di distanza dal Rende quinto e a due punti dal Siracusa quarto. Nella scalata in classifica dei rossoblu, la trasferta di Catania rappresenta dunque un vero esame di maturità.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Sui canali free o pay non sarà prevista la diretta tv della partita Catania Cosenza, gli abbonati o coloro che acquisteranno il singolo evento sul sito elevensports.it potranno invece seguire la diretta streaming video via internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANIA COSENZA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Massimino di Catania vedranno i rossoazzurri schierati con Pisseri in porta e una difesa a tre composta da Blondett, dal croato Bogdan e da Tedesci. La zona centrale di centrocampo sarà presidiata da Lodi, Biagianti e Fornito, mentre Esposito sarà l'esterno di fascia destra e Porcino l'esterno di fascia sinistra. In avanti, spazio al tandem Ripa-Curiale. Risponderà il Cosenza con Saracco a difesa della porta, dietro una retroguardia con tre centrali che saranno Pascali, Idda e Camigliano. A centrocampo la corsia laterale di destra sarà presidiata da Corsi, mentre l'esterno di fascia mancino sarà D'Orazio. Palmiero, Calamai e Bruccini saranno i centrali sulla mediana, mentre in attacco sarà confermato il tandem composto da Perez e Tutino.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni che saranno entrambe schierate tatticamente con un 3-5-2. La partita d'andata di questo campionato allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza è terminata con un successo di misura del Catania, firmato da un gol di Mazzarani. L'ultimo precedente al Massimino risale al 15 aprile 2017, col Cosenza capace di imporsi per due a zero grazie alle reti di Letizia e Statella. Quest'anno le due formazioni si sono già affrontate a Catania in Coppa Italia lo scorso 22 novembre, una doppietta di Liguori ha regalato il successo ai calabresi. Da segnalare che il Catania non batte il Cosenza in casa da quasi settant'anni, dal quattro a due del campionato 1948/49.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker dimostrano di puntare forte sulla vittoria interna degli etnei, proposta a 1.58 da Betclic, mentre Bwin quota 3.70 l'eventuale pareggio e Bet365 offre a 5.25 la quota per la vittoria esterna silana, a 2.39 la quota relativa all'over 2.5 e a 1.53 la quota relativa all'under 2.5.

