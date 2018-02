Catanzaro-Sicula Leonzio/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catanzaro-Sicula Leonzio: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Per i padroni di casa un test importante in vista delle prossime gare.

11 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Catanzaro-Sicula Leonzio, LaPresse

Catanzaro-Sicula Leonzio, diretta dal signor De Remigis di Teramo, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla venticinquesima giornata di campionato nel girone C di Serie C. Per il Catanzaro, dopo l'ultima sconfitta a Lecce, quello con la Sicula Leonzio sarà un test importante per capire cosa fare da grandi. I calabresi affronteranno i siciliani che a loro volta sono riusciti invece a battere il Bisceglie in casa, con le due formazioni che di fatto non sono molto distanti fra loro in classifica. Ventotto punti per il Catanzaro, ventisei per la Sicula Leonzio, a due e quattro punti rispettivamente di distanza dalla zona play off, ma con la zona play out ancora troppo vicina per dormire sonni tranquilli.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Catanzaro Sicula Leonzio non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, la possibilità di seguire l'incontro in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà l'evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI CATANZARO SICULA LEONZIO

Allo stadio Ceravolo di Catanzaro scenderanno in campo queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Di Nunzio, De Giorgi e Sabato titolari nella difesa a tre davanti all'estremo difensore Nordi. A centrocampo spazio a Zanini sulla corsia laterale di destra e a Spighi sulla corsia laterale di sinistra, mentre il romeno Onescu e Maita saranno i centrali di centrocampo. Sepe e Letizia agiranno avanzati come trequartisti alle spalle dell'unica punta di ruolo, Infantino. Risponderà la Sicula Leonzio con Narciso in porta alle spalle di Pollace impiegato in posizione di terzino destro, Squillace in posizione di terzino sinistro e Gianola e Aquilanti difensori centrali. A centrocampo si muoveranno Davì, Esposito e D'Angelo, in attacco con Russo completeranno il tridente offensivo Lescano e Bollino.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il Catanzaro affronterà il match con un 3-4-2-1 al quale risponderà il 4-3-3 della Sicula Leonzio. L'unico precedente recente tra le due squadre è quello relativo alla gara d'andata di questo campionato, che inzialmente rinviata fu disputata sul campo dei siciliani lo scorso 29 novembre, con vittoria per due a uno del Catanzaro grazie alle reti di Falcone (doppietta), con la Sicula Leonzio che riuscì solamente ad accorciare le distanze con Marano nel finale.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote del match vedono i bookmaker considerare il Catanzaro favorito, seppur con un certo equilibrio, con vittoria della formazione calabrese quotata 2.15 da William Hill, mentre Betclic moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Bet365 alza fino a 3.50 la quota per la vittoria esterna. L'over 2.5 e l'under 2.5 vengono quotati rispettivamente 2.38 e 1.52 da Unibet.

