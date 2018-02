Chievo Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo Genoa info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicato scontro al Bentegodi per la 24^ giornata di Serie A

11 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Chievo-Genoa (LAPRESSE)

Chievo Genoa sarà diretta dall’arbitro Claudio Gavillucci; la partita si gioca alle ore 15.00 di questo pomeriggio, domenica 11 febbraio, allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona e sarà valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2017-2018. Il Chievo di Rolando Maran ospiterà il Genoa di Davide Ballardini con l’obiettivo di tornare alla vittoria che manca da novembre per i gialloblù, che nella prima parte del campionato sembravano destinati alla ormai solita tranquilla salvezza anticipata, che per il Chievo equivale a uno scudetto. Partenza ottima, applausi e margine di vantaggio già rassicurante: 20 punti dopo le prime 14 giornate, appena due raccolti nei successivi nove turni, caratterizzati da ben sette sconfitte e appena due pareggi. Adesso la salvezza non è più garantita, bisogna tornare a vincere, possibilmente già da oggi.

Attenzione però ad un Genoa in forte crescita da quando è arrivato Davide Ballardini e soprattutto eccellente in trasferta, dove ha ottenuto 16 dei suoi 24 punti, gli ultimi tre con il colpaccio di lunedì sera all’Olimpico contro la Lazio terza in classifica. Sicuramente il Grifone nelle ultime settimane è molto più in forma del Chievo, come adesso testimonia anche la classifica che vede il Genoa a quota 24 punti contro i 22 dei gialloblù: la salvezza adesso appare a portata di mano per i rossoblù, ma dato che il cammino è ancora lungo sarà bene non abbassare il ritmo, per regalare ai tifosi del Genoa un finale meno sofferto rispetto a quello degli ultimi anni, quando il Genoa spesso ha dovuto faticare per mantenere la categoria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Chievo Genoa verrà trasmessa in diretta tv sia dai canali della televisione satellitare sia da quelli del digitale terrestre: l’appuntamento per questo pomeriggio è dunque sia su Sky Calcio 4 sia su Mediaset Premium Calcio 1 e Mediaset Premium Calcio 1 HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Bentegodi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO GENOA

Nelle probabili formazioni di Chievo Genoa merita sicuramente una citazione particolare il ritorno di inglese al centro dell’attacco dei gialloblù, una notizia molto importante per mister Rolando Maran. Al suo fianco Meggiorini oppure Pucciarelli, con Birsa confermato trequartista. A centrocampo dovrebbe essere di nuovo titolare Giaccherini, Castro è ristabilito e andrà in panchina mentre in difesa sarà confermato Bani, che da circa un mese è titolare pressoché fisso, mentre Cacciatore è squalificato. Fermato dal giudice sportivo anche Rossettini, Davide Ballardini per la difesa del suo Genoa recupera però Spolli, che era squalificato nel turno precedente. Considerata l’assenza di Miguel Veloso, avrà un ruolo decisivo a centrocampo Bertolacci, affiancato da Hiljemark e uno fra Rigoni e Medeiros, mentre in attacco la certezza è Pandev e al suo fianco agirà uno fra Galabinov, Lapadula e Taarabt.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico piuttosto incerto per questa partita fra Chievo e Genoa, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che vede leggermente favorito il Grifone nonostante si giochi al Bentegodi: il segno 2 che indica naturalmente una vittoria esterna del Genoa pagherebbe 2,65 volte la posta in palio, mentre la quota si alza sia pure di poco sia per il pareggio sia per la vittoria casalinga del Chievo, in crisi da oltre due mesi. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,00 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 2,90.

