Cittadella-Novara/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cittadella Novara info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio “Piercesare Tombolato”

Cittadella-Novara, diretta dall'arbitro Piccinini e match in cartellone per la 25esima giornata del campionato di Serie B, è in programma questo pomeriggio (ore 17.30) nella cornice dello stadio “Piercesare Tombolato”. Di fronte ci saranno due squadre che si trovano quasi agli estremi opposti in questo torneo di cadetteria, dato che mentre i veneti sono protagonisti dell’ennesima stagione spumeggiante ai margini della zona promozione (e nonostante siano una delle più piccole realtà di B), i piemontesi non navigano in buone acque e rischiano di trovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere anche se la classifica è molto corta: infatti, in una graduatoria così “corta” bastano tre punti per compiere salvifici balzi e allontanarsi dalle sabbie mobili.

Nel caso di Cittadella-Novara si può tranquillamente parlare di testa-coda dato che i granata di Venturato al momento occupano la quarta piazza della cadetteria (terza in assoluto), a quota 38 punti (frutto di 11 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte), a sole cinque lunghezze di distanza da quella coppia formata da Empoli e Palermo e a otto dalla capolista Frosinone: insomma, una vittoria terrebbe i veneti nella scia delle primissime e consentirebbe loro di continuare ad alimentare quel sogno chiamato Serie A. I piemontesi, invece, si trovano al sedicesimo posto in classifica dopo aver raccolto solo 27 punti nelle prime 24 uscite (condite da ben 11 scivoloni): il terzultimo posto, occupato da Entella e i corregionali della Pro Vercelli, è distante sole tre lunghezze e per non venire risucchiati gli azzurri dovranno assolutamente fare risultato al “Tombolato”: riuscirà l’esperto Di Carlo a dare una sterzata al grigio campionato dei novaresi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cittadella Novara verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Supercalcio e Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Tombolato anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Alla vigilia della sfida che le vedrà di fronte questa domenica pomeriggio, Cittadella e Novara si presentano non solo con opposti umori ma anche con un ruolino di marcia ben differente. I granata allenati da Roberto Venturato sono infatti reduci dallo squillanti 1-3 maturato in trasferta sul campo del Perugia, risultato che in parte ha riscattato l’1-2 interno subito dalla corazzata Frosinone solamente sette giorni prima: tuttavia, nelle precedenti uscite, i padovani hanno messo assieme due vittorie (consecutive e ottenuti nelle trasferte di Pro Vercelli e Ascoli), due pareggi e una sconfitta ad opera del Carpi (0-1) proprio davanti al pubblico del “Tombolato”. Sull’altro fronte, il Novara del neo-allenatore Domenico Di Carlo (subentrato al posto di Eugenio Corini, al quale è stata fatale la sconfitta casalinga di sabato scorso con l’Ascoli) deve provare a risollevare l’ambiente. Detto dell’1-2 subito dai bianconeri nell’ultimo turno al “Silvio Piola”, se si tiene in considerazione l’ultimo mese e messo di nota come gli azzurri hanno racimolato in precedenza solo una vittoria (lo scorso 20 gennaio in casa col Carpi), tre pareggi e ben tre KO.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA NOVARA

Vediamo quali potrebbero essere gli undici con i quali Cittadella e Novara scenderanno in campo allo stadio “Tombolato” questo pomeriggio. Nelle fila dei veneti, Venturato riproporrà senza alcun dubbio quel 4-3-1-2 che sta dando grandi soddisfazioni e nel quale sarà ancora Alfonso a difesa della porta: il pacchetto arretrato sarà schierato a quattro, con Salvi, Scaglia, Varnier e Benedetti, mentre il “rombo” di centrocampo vedrà Settembrini come perno basso, Iori e Pasa come incursori e Schenetti in posizione di vertice alto e di suggeritore dietro alle due punte, ovvero Vido e Kouame.

I piemontesi, dal canto loro, potrebbero essere disposti da Di Carlo, alla gara d’esordio sulla panchina degli azzurri, con un guardingo 3-5-2, in cui sarà Montipò il portiere titolare: la difesa a tre vedrebbe così schierati Golubovic, Troest e Chiosa, mentre in mediana Dickmann e Calderoni sprinteranno sulle fasce, con Casarini, Sciaudone e Moscati a garantire fosforo e muscoli nella zona nevralgica del campo. Infine, in attacco, il neo-acquisto Puscas giocherà accanto a Sansone.

LA CHIAVE TATTICA

A livello tattico, la sfida tra Cittadella e Novara sarà anche l’occasione per assistere al confronto tra due tecnici esperti di questa cadetteria. Infatti, se da una parte Venturato sta continuando a stupire col suo piccolo Cittadella e un modulo che dà spettacolo grazie a una mediana ricca di soluzione grazie anche alla presenza di Iori, centrocampista col vizio del gol, dall’altra Di Carlo proverà a rilanciarsi dopo aver chiuso la sua esperienza allo Spezia: per farlo punterà sul 3-5-2 tanto caro e sulla voglia di rivincita di Puscas, arrivato in prestito dal Benevento (e subito in gol con l’Ascoli) per ripetere le imprese di nemmeno un anno fa, quando le sue reti furono decisive per la promozione in A dei sanniti? Indubbiamente, dato che si affronteranno.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco una veloce panoramica di cosa propongono i bookmaker per l’incontro tra Cittadella e Novara: in generale, a godere dei favori del pronostico paiono essere i padovani, dato che ad esempio l’agenzia di betting Bet365 propone a solo 2.45 il segno “1” nonostante il miglior stato di forma dei granata; è quotato invece a 3.00 il successo esterno del Cittadella, mentre l’eventuale verificarsi del pareggio renderebbe 3.10 volte la somma giocata. Invece, per chi decida di puntare su Under e Over, Betclic quota a 1.72 la prima possibilità (ovvero una gara con meno di tre gol), laddove Betfair dà a 2.10 l’Over.

