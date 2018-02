Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Immobile a secco, Mertens e Higuain prendono quota (24^giornata)

Classifica marcatori Serie A: siamo arrivati alla 24^ giornata del campionato, Ciro Immobile resta il capocannoniere con 20 gol davanti a Icardi, Quagliarella, Mertens, Dybala e Higuain

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Fabio Quagliarella, 16 gol in campionato (Foto LaPresse)

Un’altra giornata di grande calcio con la 24^ giornata di Serie A, un altro turno nel quale potrà esserci una variazione nella classifica marcatori: le partite di venerdì e sabato ci hanno regalato scossoni nelle prime posizioni, oggi sono in particolare due attaccanti che devono rispondere alle sollecitazioni. Sarebbero tecnicamente tre, ma Mauro Icardi dovrebbe essere fuori dai giochi con la sua Inter e, dunque, non potrà avvicinare quel Ciro Immobile che con 20 reti continua a guidare la graduatoria dei bomber del torneo. Attenzione allora a Marassi, dove Fabio Quagliarella (16 gol) proverà nuovamente a staccare la concorrenza e ad avvicinare lo stesso argentino, rispetto al quale ha due reti in meno; ed Edin Dzeko che, con 10 reti, rischia di allontanarsi dalla zona calda visto che chi gli è immediatamente davanti (e occupa quinta e sesta posizione) ha segnato quattro volte in più. Per entrambi si tratta di una partita casalinga: per Dzeko grande occasione visto che la sua Roma ospita il Benevento fanalino di coda della Serie A, mentre Quagliarella se la vede con il Verona penultimo. L’attaccante della Sampdoria ha già realizzato una tripletta nel suo stadio, quella contro la Fiorentina: dovesse ripetersi oggi, incredibilmente salirebbe a quota 19 reti, scavalcando Icardi e allo stesso tempo arrivando a contatto con Immobile, così da giocarsi sul serio il titolo di capocannoniere del campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

COSA E’ SUCCESSO NEGLI ANTICIPI

Intanto gli anticipi della 24^ giornata non hanno deluso: a segno due dei primi sei della classifica marcatori di Serie A. Venerdì Gonzalo Higuain ha timbrato il cartellino a Firenze, realizzando la sua rete numero 14 in questo campionato e raggiungendo il suo compagno nella Juventus Paulo Dybala, che è ancora ai box; per il Pipita quinta posizione nella graduatoria, ma Dries Mertens ha risposto la sera seguente sigillando il 4-1 del suo Napoli contro la Lazio, e arrivando così a quota 15. A questo proposito va segnalato anche il gol di José Callejon che si è portato a 7 e continua a essere la seconda opzione realizzativa per la capolista; poi bisogna parlare della doppietta di Patrick Cutrone, la prima in Serie A ma già la seconda in questa stagione (ne aveva centrata una in Europa League). L’attaccante cresciuto nel vivaio del Milan raggiunge così le 5 reti in campionato: il miglior realizzatore del Milan rimane però Suso, che con il capolavoro di Udine nella scorsa giornata si era portato a quota 6. Sempre al San Paolo è arrivato il gol di Stefan De Vrij, che anche all’andata aveva timbrato contro il Napoli: per il difensore olandese della Lazio quarto gol nelle 22 partite giocate, curioso se pensiamo che nelle precedenti 59 uscite di campionato ne aveva segnati appena 2 - tutti nella stagione scorsa.

20 gol: Ciro Immobile (Lazio)

18 gol: Mauro Icardi (Inter)

16 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria)

15 gol: Dries Mertens (Napoli)

14 gol: Paulo Dybala (Juventus), Gonzalo Higuain (Juventus)

10 gol: Edin Dzeko (Roma)

9 gol: Iago Falque (Torino)

7 gol: Roberto Inglese (Chievo), Duvan Zapata (Sampdoria), Kevin Lasagna (Udinese), Bryan Cristante (Atalanta), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Josip Ilicic (Atalanta), Ivan Perisic (Inter), José Callejon (Napoli), Luis Alberto (Lazio), Giovanni Simeone (Fiorentina)

6 gol: Sami Khedira (Juventus), Mirco Antenucci (Spal), Cyril Thereau (Fiorentina), Antonin Barak (Udinese), Suso (Milan), Simone Verdi (Bologna)

