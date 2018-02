Cuneo Pistoiese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Cuneo Pistoiese streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Alle 14:30 di questo pomeriggio, in quel del Piemonte, in scena la sfida valevole per il Gruppo A

La Pistoiese - LaPresse

Cuneo Pistoiese sarà diretta dall'arbitro Paolo Bitonti. Inizia quest’oggi la venticinquesima giornata del Gruppo A della Serie C, il terzo campionato di calcio per importanza in Italia. A partire dalle ore 14:30, di scena diverse sfide di questo girone, fra cui quella di Cuneo. Gli omonimi padroni di casa se la vedranno con la Pistoiese, per una sfida che vede i piemontesi in zona playout, al terz’ultimo posto assoluto in classifica, a quota 21 punti, mentre la compagine di Pistoia è attualmente undicesima, a quota 30, a ridosso della zona playoff delimitata dall’Arzachena, altra squadra a quota 30, ma con una migliore differenza reti rispetto ai toscani. Andiamo quindi a vedere le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni del match.

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

La partita delle 14:30 di oggi pomeriggio fra Cuneo e Pistoiese non sarà purtroppo visibile in diretta televisiva, ne a pagamento ne in chiaro. Nessuna emittente privata o pubblica si è infatti assicurata i diritti per il match in questione che di conseguenza sarà visibile solo in diretta streaming video. Per seguire la sfida di Cuneo attraverso il vostro smartphone, o eventualmente con il personal computer e il tablet, bisognerà andare sul portale web elevensports.it, e acquistare per una modica cifra l’evento in questione. Chi invece vorrà seguire la gara con metodi alternativi, potrà consultare le pagine social delle due squadre, in particolare i profili ufficiali Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI CUNEO-PISTOIESE

Eccoci quindi giunti alla sezione delle probabili formazioni, e partiamo dallo schieramento che dovrebbe mandare in campo il tecnico del Cuneo, il 43enne William Viali. Nei piemontesi dovrebbe esservi la rosa al gran completo visto che non si registrano assenze importanti per squalifica o infortuni. Spazio quindi al classico 11 titolare, il difensivo 5-3-2 composto da Dell’Agnello e Galuppini coppia d’attacco, con Gerbaudo in posizione di classico trequartista a ridosso delle due punte, mentre Rosso e Cristini agiranno in posizione di mediani. Infine la difesa nutrita, con Conrotto pilastro centrale, Boni subito a destra, e Zigrossi a sinistra. Sulle due fasce, invece, spazio a Zappella e Sarzi, con il numero 1 Stancampiano a curare la propria porta. Analizziamo quindi la probabili formazione della Pistoiese di Indiani. Un solo assente fra le fila dei toscani, precisamente il centrocampista centrale Rafati, fermo ai box per un infortunio al ginocchio.

La compagine di Pistoia dovrebbe disporsi in campo sostanzialmente con il 4-5-1 che lo scorso weekend ha fermato la capolista Livorno. Spazio quindi al numero 1 Zaccagno in porta, schierato a ridosso di una linea difensiva a quattro formata da Priola e Terigi coppia di centrali, con Mulas terzino di destra e Nardini schierato invece sull’out di sinistra. A centrocampo, regia affidata ai piedi e alla mente di Minardi, spalleggiato da Hamlili e Picchi, mentre larghi sui due esterni avremo Surraco e Regoli. Infine la prima punta, il numero 10 Ferrari, autore del gol contro gli amaranto dello scorso weekend.

© Riproduzione Riservata.