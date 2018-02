Dominik Windisch, medaglia di bronzo, chi è / Olimpiadi Invernali 2018: primo podio per l’Italia nel biathlon!

Dominik Windisch: prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi Invernali 2018. chi è il vincitore del bronzo nella prova di biathlon sprint 10 km maschile.

11 febbraio 2018 Michela Colombo

Dominik Windisch (LaPresse)

Arriva dal Biathlon il primo podio per l'Italia : Dominik Windisch ci regala il primo successo in questa edizione delle Olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang vincendo una pesante medaglia di bronzo. Dopo la delusione della squadra femminile nella prova di ieri, ecco che sono gli uomini a tenere alto il tricolore italiano oggi domenica 11 febbraio. Il palcoscenico ideale di questo pesantissimo bronzo per Dominik Windisch arriva dalla prova del biathlon Sprint maschile 10 km, dove lo sciatore di Brunico ha messo il suo nome alla quinta medaglia della storia italiana nella disciplina. La sua è stata una prova eccezionale, specie nella prova sugli sci, pur avendo recuperato una penalità al poligono: 23.46.5 il tempo finale di Windisch ad appena 7 decimi dal vincitore della medaglia d’oro Arnd Peiffer. L’argento poi è andato al collo dal ceco Krcmar in grande difficoltà come il resto dei partecipanti per via del forte vento delle temperature proibitive toccate oggi in Corea del Sud. Per Windisch, poi ricordiamo che si tratta del secondo bronzo olimpico, dopo aver finto con la staffetta italiana a Sochi nel 2014.

LA PROVA DI WINDISCH

Partito con il pettorale numero 11 questa mattina italiana al Alpesia Biathlon center, Dominik Windisch si è messo subito in mostra segnando ottimi parziali nella prova di sci di fondo. Al quarto intermezzo posto dei 3.2 km ecco che l’azzurro ha segnato il crono di 6.58.8, riuscendo poi ad affrontare brillantemente il primo poligono a terra dove Windisch ha realizzato 5 colpi su 5. Nella parte centrale della prova dello sprint però l’azzurro ha commesso una piccola scivolata nel secondo e ultimo poligono in piedi con un errore in più sui 5 colpi. A regalare però alla fine il sognato trionfo a noi appassionati e a tutta l’Italia è stata poi la prestazione magistrale allo stesso Windisch nella parte finale dello sci di fondo, dove l’azzurro ha dato davvero il tutto per tutto fino al traguardo, riuscendo a rosicchiare decimi pesantissimi. Al traguardo finale è quindi un meritato trionfo per l’azzurro, che ha avuto la meglio anche su personaggi davvero ben più titolari di lui come Martin Fourcade e Johannes Boe, terminati invece ben lontani dal podio.

