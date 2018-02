Fed Cup 2018/ Italia Spagna streaming video e diretta tv: orario, risultato live (2^ giornata)

Diretta Fed Cup 2018: Italia Spagna streaming video e tv. A Chieti su terra rossa sarà decisiva la seconda giornata con la sfida fra Sara Errani e Carla Suarez Navarro

11 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Fed Cup 2018, Italia Spagna (Foto LaPresse)

Italia Spagna si deciderà oggi, domenica 11 febbraio. A partire dalle ore 14:00 vivremo un grande pomeriggio di tennis con la seconda e decisiva giornata dedicata alla sfida valida per il World Group II di Fed Cup 2018. Siamo a Chieti, campo in terra rossa indoor al Pala Tricalle Sandro Leombroni: Azzurre e Furie Rosse si sfidano per tornare nella prossima edizione del torneo di tennis femminile nella massima serie, anche se per farlo bisognerà poi battere in uno spareggio chi oggi perderà il primo turno del Gruppo Mondiale. Sappiamo che è necessario vincere tre match sui cinque previsti, in caso di 2-2 nei singolari a decidere sarà il doppio: il rischio è concreto dopo una prima giornata in cui Italia e Spagna si sono prese un punto per parte, grazie alle vittorie nei primi due singolari di Carla Suarez Navarro su Jasmine Paolini e di Sara Errani su Lara Arruabarrena-Vecino.

Il programma di oggi prevede subito la sfida fra le due numero 1 di Italia e Spagna: Errani e Suarez Navarro dunque si sfideranno in una partita che certamente indirizzerà la sfida, ma che non risulterà decisiva perché a seguire si disputerà necessariamente il quarto e ultimo singolare, che sulla carta dovrebbe vedere in campo Paolini e Arruabarrena-Vecino, sempre che i due capitani non decidano per qualche cambiamento dopo le pesanti sconfitte subite ieri da queste due tenniste. Infine, in caso di parità sul 2-2, si giocherà anche il doppio come vero e proprio spareggio (il che è una grande differenza con la Coppa Davis che lo colloca invece a metà del programma): sulla carta per l’Italia ci sarebbero Deborah Chiesa ed Elisabetta Cocciaretto, per la Spagna Georgina Garcia Perez e Maria José Martinez Sanchez, che però sono state indicate a livello teorico. Siamo sicuri che un doppio decisivo (e se si giocherà sarà per forza decisivo) vedrà in campo Errani da una parte e Suarez Navarro dall’altra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FED CUP

Italia Spagna sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis: la web-tv federale è aperta a tutti sul canale 64 del televisore, ma si può raggiungere anche sul satellite (in questo caso possono farlo esclusivamente gli abbonati) al numero 224 del bouquet Sky. Sarà possibile, visitando il sito www.supertennis.tv, assistere alle partite di Fed Cup anche in diretta streaming video su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; ricordiamo anche l’appuntamento con i social network che il torneo mette a disposizione. In particolare bisogna fare riferimento a Facebook (indirizzo facebook.com/fedcup) e Twitter (@fedcup).

ITALIA SPAGNA: LA SITUAZIONE

Ieri abbiamo assistito a due singolari senza storia: Carla Suarez Navarro ha battuto Jasmine Paolini con il punteggio di 6-2, 6-3 in appena 71 minuti, ma Sara Errani ha fatto ancora meglio travolgendo Lara Arruabarrena-Vecino per 6-1, 6-1 impiegando 63 minuti per completare la partita. Troppa la disparità delle forze in campo nei confronti fra le numero 1 e le numero 2: oggi sicuramente la situazione sarà diversa, perché in tutte le partite il livello delle contendenti sarà più simile. Da un punto di vista strettamente tecnico la sfida più interessante sarà certamente quella fra Errani e Suarez Navarro, che hanno dimostrato di essere in buona forma e nettamente superiori alle altre giocatrici impegnate in questo turno di Fed Cup, tuttavia poi il pallino passerà alle loro compagne: che siano Paolini e Arruabarrena-Vecino o che ci sia qualche cambio (che riguarderebbe le giocatrici per ora indicate per il doppio), di certo non potranno giocare di nuovo le numero 1, quindi nel quarto singolare sarà molto importante anche l’aspetto psicologico, perché la posta in palio sarà altissima.

