Fondi-Juve Stabia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Fondi-Juve Stabia: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I pontini restano appena sopra la zona play-out e affrontano le vespe.

11 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Fondi-Juve Stabia, LaPresse

Fondi-Juve Stabia, diretta dal signor Zingarelli di Siena, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla venticinquesima giornata di campionato nel girone C di Serie C. Resta sempre con un solo punto di vantaggio sulla zona play out il Fondi, anche dopo il pareggio su un campo difficile come quello della Reggina, ottenuto la settimana scorsa. Allo stadio Purificato arriverà una Juve Stabia che a trenta punti si trova nel girone C di Serie C al confine della zona play off, sicura al momento solo di una tranquilla salvezza in campionato.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Fondi Juve Stabia non si potrà seguire in diretta tv sui canali free o pay, la possibilità di seguire l'incontro in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà l'evento singolo sul portale elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI FONDI JUVE STABIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Purificato di Fondi. I padroni di casa schiereranno il portiere albanese Elezaj alle spalle di una difesa a quattro composta da Galasso, Maldini, Vastola e Paparusso. A centrocampo spazio a De Martino, Ricciardi e Quaini. Addessi sarà il trequartista alle spalle della coppia offensiva formata da Nolé e da Mastropietro. Risponderà la Juve Stabia con Branduani in porta e una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Nava, Redolfi, Bachini e Crialese. A centrocampo l'esterno laterale di destra sarà Canotto e l'esterno laterale di sinistra Strefezza, mentre il camerunese Matute e Viola saranno i due mediani nella zona centrale. In attacco, confermato il tandem composto da Simeri e Paponi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Il Fondi sarà schierato tatticamente con un 4-3-1-2, mentre la Juve Stabia risponderà con il 4-4-2. All'andata giocata al Menti di Castellammare di Stabia, vittoria per due a zero delle Vespe con reti di Allievi e Mastalli. L'ultimo precedente a Fondi è quello del 25 settembre 2016, doppio vantaggio dei padroni di casa con reti di Albadoro e Bombagi, rimonta campana ottenuta grazie a una doppietta messa a segno da Lisi.

QUOTE E SCOMMESSE

Queste le quote dei bookmaker relativamente al match. La vittoria interna del Fondi viene quotata 2.60 da William Hill, solo di poco superiore la quota per l'affermazione esterna della formazione di Castellammare di Stabia, quotata 2.79. Il pareggio viene quotato invece 3.05 da Betclic. Per Unibet, over 2.5 quotato 2.20 e under 2.5 quotato 1.60.

© Riproduzione Riservata.