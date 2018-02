Inter Atalanta Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Inter Atalanta Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live del big match nel campionato Primavera 1. La Dea vuole allungare al primo posto

11 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Inter Atalanta Primavera, campionato 1 (Foto LaPresse)

Inter Atalanta Primavera: alle ore 10:00 di domenica 11 febbraio il Comunale Ernesto Breda ospita il big match del campionato Primavera 1 2017-2018. Le due lombarde si sfidano per il primo posto nel girone unico: è la quarta giornata di ritorno e la strada è ancora lunga, ma al momento l’obiettivo si riduce a queste due realtà pur se la Roma potrebbe dire la sua essendosi avvicinata. In più Inter e Atalanta si sono sorpassate e controsorpassate negli ultimi turni, dando vita a uno spettacolare duello; all’andata era finita 2-0 in favore degli orobici, che dunque possono anche contare su questo risultato e, almeno sulla carta visto che come detto manca ancora molto per chiudere la stagione regolare, potrebbero anche accontentarsi di un pareggio prendendolo come un risultato positivo (anche perchè sarebbe ottenuto fuori casa). E’ la Dea a comandare la situazione con 38 punti; l’Inter invece ne ha 36 e vincendo oggi si prenderebbe nuovamente la prima posizione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Atalanta Primavera sarà trasmessa in diretta tv su Sportitalia: canale accessibile a tutti in chiaro, semplicemente andando al numero 60 del telecomando. In assenza di un televisore, tutti gli appassionati potranno comunque seguire la sfida al vertice nel campionato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, con la diretta streaming video che viene messa a disposizione dall’emittente sul sito www.sportitalia.com, per accedere al quale non sono richiesti costi aggiuntivi. Ricordiamo anche che gli account Twitter ufficiali delle due società forniranno informazioni utili su questa partita e sulle due squadre in campo: li potete trovare agli indirizzi @Inter e @Atalanta_BC.

IL CONTESTO

Le fatiche infrasettimanali (Youth League per l’Inter, Coppa Italia per l’Atalanta) potrebbero incidere sulla forma e sulla brillantezza in campo. Da questo punto di vista i padroni di casa hanno avuto un giorno in più per riposare, ma potrebbe contare poco; l’Inter arriva da due sconfitte consecutive entrambe per 2-1, e bisogna tornare a fine settembre per trovare altre due partite in serie non vinte. Curiosamente c’era ancora di mezzo il Chievo (1-1) e poi la Primavera dell’Inter era caduta appunto sul campo dell’Atalanta; qui invece alla sconfitta nel derby è seguito il ko di Verona contro lo stesso Chievo. Niente di grave, anche perchè in questo girone unico non sono poche le squadre che hanno avuto una flessione; del resto l’Inter arrivava da quattro vittorie consecutivi e sette successi in nove partite, cosa che ha ampiamente dimostrato quale sia il valore della squadra di Stefano Vecchi. Ad ogni modo l’Atalanta ha saputo approfittare di questo calo riprendendosi la vetta: a dire il vero non lo ha fatto del tutto perchè ha pareggiato in casa contro il Torino sprecando l’occasione di salire a +4, ma la scorsa settimana ha battuto 3-1 la Sampdoria riprendendo il comando. Un’Atalanta che ha fatto 8 punti nelle ultime quattro partite, e che fuori casa ha perso soltanto una volta; è successo contro quel Chievo che si è preso quattro punti con l’Inter e - era il 23 dicembre - all’epoca aveva spezzato una serie utile di 12 partite, 9 delle quali erano state vinte. Ovviamente questa partita potrebbe anche verificarsi più avanti, nelle fasi finali del campionato; per entrambe l’obiettivo principale al momento è quello di tenere a distanza la concorrenza (soprattutto Roma e Fiorentina) e arrivare a braccetto a questa fase finale senza dover passare dai playoff, che possono nascondere tante insidie.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA PRIMAVERA

La scorsa settimana l’Inter aveva fatto turnover in vista della Youth League, ma stavolta dovrebbe tornare a presentare la formazione titolare: davanti al portiere Dekic spazio a Lombardoni e Bettella con Valietti e Marco Sala sulle corsie laterali, in mezzo invece il solito Rada a fare da perno centrale con Emmers che sarà la mezzala di inserimento e uno tra Visconti e Schirò che dovrebbe giocare dall’altra parte del campo. Alle spalle delle due punte agirà Zaniolo; davanti potrebbero esserci Odgaard e Colidio insieme, occhio però ad Andrea Adorante che lo scorso venerdì ha segnato il primo gol nel suo campionato e dunque potrebbe reclamare spazio. L’Atalanta di Massimo Brambilla si dispone con il 4-3-3: davanti al portiere Vidovsek linea a quattro con Alari e Salvi in mezzo, mentre sulle corsie ci saranno Zortea e Migliorelli. A centrocampo dubbio Melegoni: senza di lui spazio a Bolis con Colpani e Mallamo, che stringerà la sua posizione sfruttando le sue caratteristiche da esterno. Davanti ovviamente non si prescinde da Musa Barrow; a destra giocherà Elia, dall’altra parte potrebbe invece esserci campo per Kulusevski (o lui o Mallamo nel tridente, l’altro invece occuperà un posto a centrocampo).

© Riproduzione Riservata.