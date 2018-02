Inter Bologna/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inter Bologna info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Si gioca a San Siro oggi per la 24^ giornata di Serie A

11 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Inter Bologna (Foto LaPresse)

Inter Bologna sarà diretta dall’arbitro Valeri; la partita si gioca alle ore 15.00 di questo pomeriggio, domenica 11 febbraio, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro e sarà valida per la ventiquattresima giornata di Serie A 2017-2018. L’Inter di Luciano Spalletti dunque ospiterà il Bologna di Roberto Donadoni con l’obiettivo di tornare alla vittoria che manca ormai da oltre due mesi. L’aspetto positivo è che pure le rivali per un posto nella prossima Champions League hanno rallentato nelle ultime settimane, così l’Inter occupa ancora un prezioso quarto posto e può anche legittimamente puntare al terzo, tuttavia è chiaro che servirà un’inversione di tendenza possibilmente già da oggi per non far peggiorare la crisi anche dal punto di vista psicologico, che è fondamentale in un ambiente particolare come quello dell’Inter.

Il Bologna dal canto suo con la sconfitta di domenica scorsa contro la Fiorentina sembra avere definitivamente rinunciato ad ambizioni europee che probabilmente erano troppo grandi per la squadra di Roberto Donadoni. L’orizzonte è quello di un tranquillo campionato di centro classifica tenendo naturalmente lontana la lotta per non retrocedere, la sfida sarà quella di trovare motivazioni che comunque quando si gioca a San Siro non mancano mai, perché tutti ci tengono a fare bella figura alla ’Scala del calcio’, magari per approfittare proprio del periodo difficile che l’Inter sta vivendo.

INTER BOLOGNA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Bologna verrà trasmessa in diretta tv sia dai canali della televisione satellitare sia da quelli del digitale terrestre: l’appuntamento per questo pomeriggio è dunque sia su Sky Calcio 1 sia su Mediaset Premium Sport 2 e Mediaset Premium Sport 2 HD, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio di San Siro anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter Bologna, fra i nerazzurri in settimana hanno tenuto banco il recupero di Icardi e possibili novità a uno schema che nelle ultime settimane non ha più dato esiti positivi, ma sembra che Candreva e Perisic possano essere ancora titolari, una sorta di ennesima prova d’appello che però se fallita potrebbe dare il via ad un cambio drastico, anche sfruttando un Rafinha che oggi dovrebbe ancora partire dalla panchina ma senz’altro è destinato a guadagnare ulteriore spazio. In difesa invece potrebbe tornare titolare Cancelo, dopo l’esclusione di settimana scorsa contro il Crotone. Passando al Bologna, la notizia principale è sempre l’assenza per infortunio di Verdi: in attacco ben due ex nerazzurri, anche se le storie di Palacio e Destro all’Inter sono state molto diverse. Da capire quale sarà la posizione di Dzemaili: a centrocampo con Di Francesco a completare il tridente oppure avanzato con Donsah a rinforzare il centrocampo? In difesa un ballottaggio, fra Helander e Gonzalez.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico nettamente favorevole ai padroni di casa per questa partita fra Inter e Bologna, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che indica i nerazzurri come favoriti nonostante il successo manchi da oltre due mesi: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Inter pagherebbe appena 1,50 volte la posta in palio, mentre la quota si alza per il pareggio e soprattutto per la vittoria esterna del Bologna, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 4,00 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 6,75.

© Riproduzione Riservata.