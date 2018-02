Livorno-Pontedera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Livorno Pontedera info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie C allo stadio “Armando Picchi”

Livorno-Pontedera, partita diretta dal signor Andrea Giuseppe Zanonato e valido per la 24esima giornata del campionato di Serie C (Girone A), è in programma questa domenica pomeriggio alle ore 16.30 allo stadio “Armando Picchi”. Per quello che è sostanzialmente uno dei tanti derby che propone questo raggruppamento della terza serie nostrana, si troveranno di fronte da una parte la capolista solitaria di Andrea Sottil e dall’altra invece i granata di Ivan Maraia che si trovano nei bassifondi della classifica e avrebbero bisogno di un colpaccio in terra labronica per risalire.

Infatti, prima di scendere in campo al “Picchi”, Livorno e Pontedera si trovano separati da ben 24 lunghezze in graduatoria: i padroni di casa, destinati probabilmente alla promozione diretta in Serie B, sono primi da soli e finora hanno raccolto 51 punti grazie a 15 vittorie, 6 pareggi e solo 2 sconfitte. Sull’altro versante, gli ospiti occupano attualmente la quattordicesima piazza con 27 punti, ma ne hanno solamente 6 di vantaggio su quel Cuneo che si trova al diciottesimo posto ed è terzultimo in piena zona-rossa: dunque un nuovo KO potrebbe significare per il Pontedera essere risucchiato in quel pericoloso gorgo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Livorno Pontedera non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Ma come si avvicinano alla sfida di questo pomeriggio Livorno e Pontedera? L’avvicinamento al derby dei ragazzi di Sottil è stata una sorta di marcia trionfale: nell’ultimo turno i labronici hanno pareggiato per 1-1 sul campo della Pistoiese, ma in precedenza sono arrivate quattro vittorie, due pareggi e una inattesa sconfitta in casa con l’Alessandria che ne ha limitato la corsa (0-1). Per quanto riguarda invece i granata ospiti, la vittoria casalinga (1-0) con l’Olbia di domenica scorsa ha fatto tornare il sereno, specialmente dopo che solo sette giorni prima era arrivato, sempre in casa, un brutto KO (0-2) con l’Arzachena: inoltre, in un percorso costellato solo di vittorie e sconfitte, l’ultimo pareggio del Pontedera risale al 17 dicembre scorso, quando è arrivato un 1-1 casalingo con la Viterbese.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO PONTEDERA

Con quali schieramenti scenderanno in campo Livorno e Pontendera in vista di questo sentito derby? Per quanto concerne la squadra allenata da Sottil, è probabile che venga riproposto un 4-2-3-1 molto offensivo in cui Mazzoni giocherà tra i pali, mentre in difesa ecco schierati Morelli, Pirrello, Gasbarro e Franco. Davanti alla retroguardia giostreranno Bruno e capitan Luci, mentre il terzetto di frombolieri a supporto dell’unica punta Vantaggiato saranno Doumbia, Manconi e Valiani.

Sul versante ospite, Maraia dovrebbe invece optare per un 3-5-2 leggermente difensivo e in cui Biggeri difenderà i pali, protetto da un pacchetto difensivo a tre composto da Borri, Romiti e Ferrari. Gli esterni di centrocampo saranno Tofanari e Posocco, con Spinozzi, Pandolfi e Paolini a fare legna in mezzo; infine, l’attacco sarà formato dal tandem Benericetti-Grassi.

LA CHIAVE TATTICA

A livello tattico, una delle possibili “chiavi” che potrebbe determinate l’andamento del match tra Livorno e Pontedera, o farne saltare gli equilibri, è da una parte il potenziale offensivo dei padroni di casa e dall’altra la meticolosa applicazione del 3-5-2 varato da Maraia. Nelle fila del Livorno gioca infatti quel Vantaggiato che oramai era un habitué della Serie B, dove punta a tornare, mentre gli avversari (troppo inclini a prendere gol) proveranno a sorprendere la corazzata di Sottil con il contropiede e una retroguardia che passerà a cinque in fase di non possesso.

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, ecco una panoramica di cosa propongono i “bookies” in vista di Livorno-Pontedera: stando ai pronostici, la vittoria labronica sembrerebbe scontata (Intralot la propone a solo 1.47) mentre Snai quota a 7.00 un possibile successo esterno dei granata; invece, chi volesse rischiare puntando sul pareggio può tenere in considerazione il 4.00 di Sisal Matchpoint. Sul fronte delle puntate su Under e Over, GiocoDigitale quota a 1.80 l’evenienza che si segnino meno di tre gol nell’arco dei 90 minuti, mentre l’Over è dato a 2.04 da Bet365.

