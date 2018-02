Monopoli-Andria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli-Andria: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Un derby che può valere molto in chiave classifica per entrambe le squadre.

11 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Monopoli-Andria, LaPresse

Monopoli-Andria, diretta dal signor Massimi di Termoli, domenica 11 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una sfida relativa alla venticinquesima giornata di campionato nel girone C di Serie C. Oltre che un derby sentito, la sfida tra Monopoli e Andria sarà particolarmente delicata per la classifica. I Gabbiani dopo l'addio a Massimiliano Tangorra in panchina sono in costante risalita e reduci da quattro risultati utili consecutivi. Certo, gli ultimi due sono stati pareggi contro la Sicula Leonzio ed il Matera, entrambi con il punteggio di uno a uno, ma l'impressione è che i biancoverdi abbiano ritrovato una solidità che sembrava irrimediabilmente perduta dopo la grande partenza che aveva fatto arrampicare la squadra fin sulla vetta del girone C di Serie C.

Dall'altra parte c'è un Andria che non riesce ad uscire dalla crisi, erano state illusorie le due vittorie ottenute contro Siracusa e Casertana, poi è arrivato un pari contro il Cosenza ed un ko interno contro il Catania che hanno riportato il biancazzurri al terzultimo posto in classifica, comunque ad una sola lunghezza dalla zona che vale la salvezza diretta. Ma è dall'inizio stagione che quella dell'Andria è un'annata di sofferenze, al contrario di un Monopoli che si è di nuovo riproiettato in zona play off e che vanta comunque un più che rassicurante vantaggio di nove punti sulla zona retrocessione. Il derby dirà sicuramente molto sulle ambizioni delle rispettive squadre, per capire se sarà il Monopoli che potrà definitivamente rilanciarsi, oppure se sarà l'Andria a spingersi fuori dalle sabbie mobili.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il derby pugliese Monopoli Fidelis Andria sarà trasmesso in diretta tv in chiaro per tutti su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Ci sarà però anche la possibilità di seguire l'incontro in diretta streaming video via internet per gli abbonati o per chi acquisterà l'evento singolo sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI MONOPOLI FIDELIS ANDRIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo nel derby pugliese allo stadio Veneziani di Monopoli: padroni di casa schierati con Bardini tra i pali e Ferrara, Mercadante e Bacchetti titolari nella difesa a tre. Donnarumma sarà l'esterno laterale mancino e il greco Sounas sarà invece schierato sulla fascia opposta, mentre l'argentino Scoppa e Zampa saranno i due centrali di centrocampo. Nel tridente offensivo dei Gabbiani, spazio a Saraò, Genchi e Longo. L'Andria opporrà una difesa a tre con Quinto, Tiritiello e Celli davanti all'estremo difensore Maurantonio. A centrocampo mancherà Esposito, espulso nel match interno contro il Catania e dunque squalificato. Al suo posto per vie centrali si muoverà Scalera al fianco di Piccinni e Matera, mentre Di Cosmo sarà l'esterno di fascia destra e Lobosco l'esterno di fascia sinistra. In attacco, spazio a Lattanzio e a Croce.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente, Monopoli schierato con un 3-4-3 al quale risponderà il 3-5-2 dell'Andria. Nel match d'andata di campionato le due squadre hanno pareggiato uno a uno, con l'Andria che ha recuperato con Scaringella la rete segnata dai Gabbiani con Genchi. Lo scorso 20 agosto le due formazioni si sono fronteggiate a Monopoli in Coppa Italia, biancoverdi vincenti grazie a Genchi. In campionato il Monopoli ha battuto per l'ultima volta in casa l'Andria il 22 febbraio del 2015, nel torneo di Serie D.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker sul match indicano come favorito il Monopoli, quota 2.05 per l'affermazione interna dei Gabbiani, mentre Bet365 quota 3.10 l'eventualità del pareggio e Bwin quota 3.60 il successo esterno dell'Andria. Over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente 2.55 e 1.45 da Unibet.

